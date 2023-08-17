Хочуть рятувати валюту: Путін терміново скликав нараду через падіння курсу рубля, — FT

За словами журналістів, у Кремлі збираються посилити контроль над валютою. Там дедалі більше стурбовані тим, як війна з Україною впливає на економіку Росії.

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Президент Росії Володимир Путін обговорює з російськими політиками посилення валютного контролю у зв'язку з падінням курсу рубля. Про це повідомило видання The Financial Times 16 серпня з посиланням на свої джерела.

За словами журналістів, у Кремлі збираються зажадати від експортерів почати продавати до 80% всієї виручки в іноземній валюті протягом 90 днів після доставки. Крім того, тим компаніям, які відмовляться підкорятися, хочуть заборонити отримувати державні субсидії.

Також, як ідеться в матеріалі, розглядають варіант заборони на виплати дивідендів і надання кредитів за кордоном, а також скасування імпортних субсидій, обмеження валютних свопів, скорочення кількості іноземної валюти, яку експортерам дозволено вивозити з РФ.

За словами журналістів, під час засідання уряду РФ у понеділок, 14 серпня, єдиним, хто висловився на користь валютного контролю був міністр фінансів РФ Антон Силуанов. Однак усі питання будуть вирішуватися тільки з Путіним.

"Цей крок, який стане першим випадком, коли Росія посилить валютний контроль з перших тижнів путінського вторгнення в Україну торік, свідчить про зростаючу стурбованість Кремля впливом війни на економіку країни", — зазначили журналісти.

Нагадаємо, що 9 серпня повідомлялося, що російський рубль потрапив до трійки найгірших валют серед ринків, що розвиваються. Голова Центрального банку Ельвіра Набіулліна неодноразово вказувала на погіршення умов зовнішньої торгівлі як на основну причину обвалу рубля. За словами журналістів, у червні 2023-го року великі російські експортери продали на ринку 84% своєї валютної виручки. Але їхні доходи скоротилися до 6,9 млрд доларів у липні.

Також журналісти писали, що падіння російського рубля підкреслює великі проблеми в економіці РФ. Повідомляється, що Росія, як і раніше, має доволі стійкий профіцит торговельного балансу, але цього недостатньо, щоб компенсувати відтік капіталу і стабілізувати обмінний курс.