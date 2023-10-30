Нафта і газ не по-кишені: як подорожчають енергоносії через ескалацію війни в Ізраїлі

У Світовому банку прогнозують, що ціни на нафту сягнуть показників у 157 доларів за барель, якщо війна на Близькому Сході стане масштабнішою, ніж зараз. Крім того, на світовому енергоринку почне дорожчати природний газ.

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Якщо ситуація на Близькому Сході переросте в повномасштабну війну між Ізраїлем і терористами ХАМАС, нафта може істотно подорожчати. Як вважають аналітики Світового банку, ціни на нафту, ймовірно, "злетять" на 75%, пише агентство Reuters 30 жовтня.

У публікації сказано, що "чорне золото" дорожчатиме тільки за умови масштабної ескалації конфлікту, який зараз триває на Близькому Сході. Тобто якщо в протистояння Ізраїлю з ХАМАС втрутяться, наприклад, інші країни і конфлікт стане масштабнішим.

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Так, за найгіршого розвитку подій, якщо світові поставки нафти скоротять до 6-8 мільйонів барелів на добу, вартість нафти дійде до 157 доларів за барель. Паралельно на ринках Азії та Європи почнеться подорожчання природного газу.

При цьому наголошується, що наразі війна між Ізраїлем і Палестиною обмежено вплинула на ринки товарів і сировини: ціна на нафту збільшилася на 6% від початку воєнних дій, а вартість сільгосптоварів і металів залишилася на колишньому рівні.

Водночас, як пишуть журналісти, ймовірність глобального енергетичного шоку після нападу бойовиків на Ізраїль 7 жовтня 2023 року перетворилася на "серйозне питання для економістів і політиків, які весь минулий рік протистояли інфляції".

Тим часом голова благодійного фонду "Нова Україна", економіст Андрій Новак нещодавно в ефірі YouTube-каналу Фокус пояснив, що масштаббойових дій між ЦАХАЛ і ХАМАС наразі зовсім не на тому рівні, щоб впливати на ситуацію на світовому енергоринку.

Ба більше, на думку економіста, Росія не отримає вигоду зі збройного протистояння і від того, що ціни на ринку палива, можливо, зміняться. Усе тому, що для РФ закрили доступ до європейського ринку через повномасштабне вторгнення в Україну.

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"Китай та Індія користуються моментом, скуповуючи у Росії енергоресурси за дуже низькими цінами. Москва не отримає нічого від збільшення цін", — зазначив Андрій Новак.

До слова, російська нафта все одно потрапляє на європейський ринок попри жорсткі міжнародні санкції. За даними ЗМІ, та ж Німеччина, яка є союзником і партнером України, купує нафту агресора в Казахстані за допомогою компанії Rosneft Deutschland, дочірнього підприємства "Роснефти".