Незважаючи на санкції: Німеччина імпортувала з РФ сотні тисяч тонн нафти, — ЗМІ

За даними журналістів, головне митне управління Німеччини на початку вересня дало вказівку митним органам Берліна і Франкфурта-на-Одері "без затримок" пропускати російську нафту для Rosneft Deutschland, що дає змогу обходити санкції.

Related video

Всупереч санкціям, у Німеччину за допомогою дочірнього підприємства "Роснефти" — Rosneft Deutschland, продовжує надходити російська нафта, яка, імовірно, імпортується з Казахстану. Про це повідомляє видання Süddeutsche Zeitung.

У результаті розслідування ЗМІ з'ясували, що на початку вересня в головному митному управлінні Німеччини було дано вказівку митним службам Берліна і Франкфурта-на-Одері "без затримок" пропускати нафту для Rosneft Deutschland.

Хоча вказівка митного регулятора Федеративної Республіки Німеччина не має надзвичайного характеру, на практиці вона дає німецькому підрозділу "Роснефти" можливість імпортувати сиру нафту без перевірки на предмет можливого обходу санкцій.

Раніше Rosneft Deutschland повністю залежала від поставок нафти з Росії, однак за останніми даними, організація, ймовірно, змінила свою стратегію, почавши закуповувати нафту в Казахстані. Незважаючи на це, Управління по боротьбі з контрабандою німецької митниці висловлює серйозне занепокоєння щодо можливого високого ризику обходу санкцій в результаті таких угод.

Ба більше, стверджується, що казахстанське нафтове родовище, з якого нібито постачають нафту в Німеччину, належить компанії "Лукойл" із Росії.

Тим часом 17 жовтня стало відомо, що у США вже розробляють план, який дасть змогу ще більше контролювати стелю цін на російську нафту. Так, Мінфін країни розглядає можливість запровадити нові обмеження проти тих, хто обходить санкції і купує "чорне золото" з РФ.

Також Фокус писав, що за оцінками Bloomberg, РФ відправляє свою нафту на зберігання в Африку.