Нікому продати: Росія відправляє свою нафту на зберігання в Африку, — Bloomberg

На тлі європейського ембарго Москва активно постачала "чорне золото" до Китаю та Індії. Але цих двох ринків не вистачає, щоб Росія могла розпродати всю нафту, що видобувається.

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Російська нафта зберігатиметься у Гані, оскільки не знайшли покупців на свій енергоресурс. РФ із чорноморського порту в африканську країну вже було перенаправило майже 600 тисяч барелів нафти, повідомляє агентство Вloomberg.

Зазначається, що танкер Thesпосеus з нафтою прибув до територіальних вод Гани минулої п'ятниці. Співрозмовники видання кажуть, що звідти її перекачають до резервуарів, які перебувають у місті Тема.

Вloomberg пише, що це вперше, коли російська нафта прибула до Західної Африки принаймні з жовтня 2018 року. При цьому Гана сама займається експортом нафти, тому їй ця партія навряд чи потрібна. Можливо, що тимчасове зберігання потрібне трейдерам для пошуку нових покупців для нафти з РФ.

Як зазначає агентство, на тлі європейського ембарго Москва активно постачала "чорне золото" до Китаю та Індії. Але цих двох ринків не вистачає, щоб Росія могла розпродати всю нафту, що видобувається.

Вгодночас, за інформацією Міжнародного енергетичного агентства, у січні 2023 року доходи РФ від нафти склали $13 млрд — це на 36% менше, ніж торік. При цьому сукупний обсяг нафтового експорту виріс майже на 300 000 барелів на добу, незважаючи на зниження поставок до Європи на 450 000 барелів на добу.

Російські товари можуть з'явитися у Європейському Союзі

Після введення санкцій на нафту та нафтопродукти з Росії з боку ЄС, сплеск імпорту російських енергоресурсів був зафіксований в Тунісі, Марокко, Алжирі та Єгипті. При цьому зростання імпорту до Тунісу та Марокко супроводжується збільшенням їх власного експорту нафтопродуктів. Таким чином, російські нафтопродукти можуть змішуватися з іншими товарами та реекспортуватися, що ускладнює прагнення Заходу до відмови від російського палива.

Старший нафтовий аналітик компанії Kpler Віктор Катона 26 лютого розповідав The Wall Street Journal, що обсяги, що імпортуються північноафриканськими країнами, надто великі, щоб вони могли їх повністю використати самостійно. Він вважає, що частина російської нафтової продукції потрапить до Європи.

"Повірте мені, ми не спостерігаємо якогось ренесансу в нафтопереробці Магрибу", — сказав Катон про закупівлю нафтопродуктів північноафриканським регіоном.

Нагадаємо, що 21 січня стало відомо про затримання судна в албанському місті Дурресі, яке могло перевозити контрабандні 22,5 тисяч тонн нафти з Росії.

Також Фокус писав, що РФ 25 лютого припинила постачати нафту польській компанії PKN Orlen SA через нафтопровід "Дружба".