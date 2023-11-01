Экспорт нефтепродуктов из России упал до 17-месячного минимума, — Bloomberg (инфографика)

По словам журналистов, такая ситуация произошла после временного запрета на поставки дизельного топлива и того, что сезонное техническое обслуживание ограничило нефтеперерабатывающую деятельность.

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Экспорт нефтепродуктов из России упал до 17-месячного минимума. Так, он снизился до показателя в 2,2 миллиона баррелей в сутки в первые 28 дней октября. Об этом пишет издание Bloomberg.

По словам журналистов, это самый низкий показатель с мая 2022 года и примерно на 3% меньше, чем в сентябре и годом ранее. Такая ситуация произошла после временного запрета на поставки дизельного топлива и того, что сезонное техническое обслуживание ограничило нефтеперерабатывающую деятельность. Так, российские нефтеперерабатывающие заводы еще не завершили плановое техническое обслуживание.

Сообщается, что российский экспорт находится под пристальным наблюдением участников нефтяного рынка, ведь Москва прекратила публиковать официальные данные о производстве.

Экспорт дизельного топлива продолжал снижаться до 372 000 баррелей в день. Хотя правительство РФ сняло временный запрет на экспорт 6 октября, потоки были ограничены. Россия разрешила возобновить поставки при условии, что топливо будет доставляться в порты по трубопроводу, а нефтеперерабатывающие заводы сохранят не менее 50% производимого дизельного топлива для внутреннего рынка.

Эксперт нефтепродуктов из РФ Фото: Bloomberg

Ранее СМИ сообщали, что суммарно на покупку сжиженного природного газа из РФ страны ЕС в 2023 году потратили 5,51 миллиарда евро. Именно Испания является крупнейшим импортером российского СПГ, за ней следуют Франция и Бельгия. Так, около 27% импортируемого Испанией СПГ поступило из РФ, а Бельгия получила намного больше — 37%. Тем временем во Францию доставили 15% СПГ из России.