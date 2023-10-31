Еще больше контроля: в Москве придумали новую ловушку для западных компаний, — FT

В России ввели новые меры, чтобы еще больше усложнить западным компания выход из страны.

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Западные компании, которые продают свои российские активы, теперь не смогут выводить выручку в долларах и евро. С помощью такого контроля в Кремле пытаются удержать на плаву курс рубля, пишет газета FT.

По информации источников издания, западные бренды, перед тем, как покинуть российский рынок, должны договориться о цене продажи в рублях. Если же продавцы захотят получить выручку только в иностранной валюте, они столкнутся с задержками и даже могут потерять определенную сумму денег, которую можно перевести за границу.

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Отмечается, что когда курс рубля начал слабеть в июле 2023 года, российские власти впервые ввели ограничения для компаний, покидающих страну. Так, им предложили два варианта для продажи своих активов в иностранной валюте:

перевод денег на счет со строгими ограничениями в российском банке;

перевод средств на счет за рубежом.

Во втором случае сумму нужно было оплачивать несколькими частями. Но на практике оба варианта были с ограничениями в рамках объема и частоты платежей за границу. Ограничения на вывод валюты пополнили уже имеющий список критериев, которых нужно придерживаться для того, чтобы точно продать активы. Среди них уже были "добровольный" взнос в российский бюджет на уровне 15% от суммы сделки, и продажа с дисконтом не менее 50% от справедливой стоимости активов.

При этом журналисты FT пообщались с одним из инвестиционных банкиров, который недавно участвовал в закрытии сделки на сумму почти в 300 миллионов долларов. По его словам, комиссия установила семидневный срок для завершения продажи на иностранный счет, при этом покупателю разрешили переводить не более 20 миллионов долларов в день.

"Простая математика показывает, что для продавца было невозможно получить всю выручку от сделки", — отметил источник.

Западные компании на российском рынке

В первые месяцы полномасштабного вторжения России в Украину многие западные компании поочередно сообщали о своем уходе с российского рынка. Активнее других из России уходил компании лакшери-сегмента. Покинуло РФ и значительное количество мировых автопроизводителей. Почти через год после объявления ушел мировой табачный концерн British American Tobacco.

Однако далеко не все известные мировые бренды оставили свой бизнес в России и Беларуси и продолжают зарабатывать в этих регионах, несмотря на статус "спонсора страны-агрессора".

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Например, в августе этого года в список спонсоров войны были включены два глобальных производителя в табачной индустрии — Philip Morris International и Japan Tobacco International, а также известные пищевые корпорации PepsiCo и Mars и китайская группа компаний Alibaba Group Holding.

Напомним, как уже писал Фокус, российский рубль ослаб в 2023 году по отношению к американской валюте на 23% по отношению к доллару США. Так российская валюта оказалась в тройке худших среди развивающихся рынков, вместе с турецкой лирой и аргентинским песо.