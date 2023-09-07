Через год после объявления: мировой табачный гигант закрывает свой бизнес в России и Беларуси

Глобальный табачный концерн British American Tobacco (BAT) заявил, что окончательно покидает Россию и Беларусь и не будет иметь никаких финансовых выгод от текущих продаж на этих региональных рынках.

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Концерн официально заключил соглашение о продаже российского и белорусского бизнеса в соответствии с международным и местным законодательством, так же как это сделали другие известные мировые бренды. Об этом сообщила пресс-служба British American Tobacco.

"Покупателем является консорциум во главе с членами руководства "БАТ Россия", который после завершения будет полностью владеть обоими предприятиями. После завершения эти предприятия будут известны как ITMS Group", — отмечается в сообщении.

В компании подчеркнули, что транзакция будет завершена в течение следующего месяца, когда будут выполнены определенные условия.

"После завершения BAT больше не будет присутствовать в России и Беларуси и не будет получать финансовую выгоду от текущих продаж на этих рынках", — акцентировали в пресс-релизе компании.

В марте 2022 года British American Tobacco сообщила, что продолжит продажи производимой в России продукции, однако приостановит инвестиции в страну. Почти через год компания анонсировала полный выход с российского рынка.

"Мы завершили пересмотр нашего присутствия в России. Контекст очень сложный, исключительно быстро меняется и нестабильный. Мы пришли к выводу, что владение бизнесом BAT в России больше не является устойчивым в нынешних условиях", — говорилось в сообщении компании год назад.

British American Tobacco производит сигареты Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike и Ява, а также устройство для нагревания табака glo и стики neo. Все торговые марки останутся в собственности российского бизнеса.

Мировые бренды и российско-украинская война: что стоит знать

В начале масштабной российской агрессии против Украины большое количество западных компаний сообщали одна за другой о выходе с российского рынка. Особенно активными были компании лакшери-сегмента.

Значительное количество мировых автопроизводителей тоже отказалось от сотрудничества со страной-террористом, что привело к остановке многих автозаводов на территории РФ. Кроме того, европейские водители-дальнобойщики тоже наложили на российских коллег своеобразные санкции — пробивали им шины, не пускали на парковки и тому подобное.

Однако не все известные мировые бренды все же не оставили свой бизнес в России и Беларуси и продолжают зарабатывать в этих регионах, несмотря на статус "спонсора страны-агрессора". Так, в августе этого года к спонсорам войны добавлены две крупные мировые компании в табачной индустрии — Philip Morris International и Japan Tobacco International, а также известные пищевые корпорации PepsiCo и Mars и китайская группа компаний Alibaba Group Holding.