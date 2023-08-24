За сотрудничество с РФ: НАПК внесло в перечень спонсоров войны две мировые табачные компании

Представители Philip Morris и Japan Tobacco обещали приостановить их деятельность в стране-агрессоре, однако на данный момент компании продолжают приносить доход в бюджет России.

Related video

В список иностранных спонсоров войны были добавлены две крупные мировые компании в табачной индустрии — Philip Morris International и Japan Tobacco International. Обе эти организации продолжают активно действовать на территории России, регулярно внося значительные налоговые платежи в бюджет страны в виде налогов. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Philip Morris объявлен спонсором войны

Компания Philip Morris International, базирующаяся в США, распространяет свою продукцию в более чем 180 странах всего мира. Среди наиболее узнаваемых брендов, принадлежащих этой компании, можно выделить Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, а также HEETS — это табачные стики, предназначенные для использования в электронной системе нагрева табака под названием IQOS.

На территории России деятельность компании Philip Morris International представлена через две аффилированные организации: АО "Филипп Моррис Ижора", включающая фабрики в Ленинградской области, и филиал АО "Филипп Моррис Ижора" под названием "Филипп Моррис Ижора Кубань", расположенный в Краснодаре. Также, организация ООО "Филипп Моррис Сейлз энд Маркетинг" осуществляет деятельность в более чем ста городах России.

Доля рынка торговых марок "Филипп Моррис Интернешнл" в России в 2019 году составила 30,1%.

В НАПК отмечают, что компания является одним из крупнейших налогоплательщиков в российский бюджет, за счет которого затем удерживается и российская армия.

В настоящее время, общий объем инвестиций компании Philip Morris International в Россию превышает 2 миллиарда долларов. Согласно данных, представленным в финансовом отчете российского подразделения Philip Morris, выручка компании за первый год активной фазы вторжения России в Украину увеличилась на 8%, достигнув отметки в 140,3 миллиарда рублей. Чистая прибыль также возросла на 45%, составив 48,2 миллиарда рублей, по сравнению с результатами 2021 года. Важно отметить, что налог на прибыль, уплаченный в бюджет страны, находившейся в агрессии, составил более 136 миллионов долларов.

"Стоит отметить, что еще в начале полномасштабной войны Philip Morris заявил о намерении продать свой российский бизнес, чтобы сохранить свою репутацию. Однако все попытки продать российский бизнес вроде бы не имели успеха, и корпорация до сих пор остается одним из крупнейших налогоплательщиков в российский бюджет", — добавили в Агентстве.

Japan Tobacco объявлен спонсором войны

Japan Tobacco International (JTI) успешно занимает лидирующую позицию на табачном рынке России, где ее доля составляет приблизительно 34,9%. Компания также отмечается как одна из крупнейших предприятий в секторе бытовых товаров быстрого спроса (Fast-Moving Consumer Goods, FMCG) в России с высоким объемом продаж.

В портфель компании на российском рынке входят международные бренды Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie и российские марки "Донской табак", Kiss, Play, "Петр I", "Тройка" и другие.

За последние два десятилетия инвестиции Japan Tobacco International (JTI) в российскую экономику составили более 4,6 миллиарда долларов. Важно также отметить, что налоговые взносы компании в 2020 году составили 1,4% от общего дохода федерального бюджета России.

В 2022 году российский рынок генерировал около 2 млрд долларов для JT группы, или примерно 11% ее консолидированного дохода за 2022 год.

Несмотря на то, что представители JTI заявляли, что JT Group приостановила новые инвестиции и маркетинговую деятельность в РФ, компания все еще продолжает производить и распространять продукцию в России.

Напомним, что Табачный гигант Philip Morris, которые производит такие марки сигарет, как Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M и IQOS обещал уйти с российского рынка до конца 2022 года.

Кроме того, Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) внесло китайскую группу компаний Alibaba Group Holding Limited в список международных спонсоров войны, в которую входит известный маркетплейс AliExpress и Taobao.