Philip Morris — производитель IQOS и сигарет Marlboro, уйдет из РФ до конца 2022 года

Компания еще с марта пытается продать свой бизнес

Табачный гигант Philip Morris, которые производит такие марки сигарет, как Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M и IQOS рассчитывает уйти с российского рынка до конца 2022 года. Об этом пишет Bloomberg.

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"Мы прилагаем все усилия, чтобы прекратить наше присутствие в России, но я не думаю, что это произойдет в течение следующего квартала. Я предполагаю, что примерно к концу года мы сможем уйти из России", — сказал генеральный директор компании Яцек Ольчак.

Рынок России является для компании седьмым по величине, доля компании на рынке, по словам Ольчака, составляет 27%.

О том, что бизнес сворачивается, а инвестиции в РФ останавливаются, Philip Morris объявили еще в марте. Им принадлежит фабрика в Санкт-Петербурге и торговые представительства примерно в 100 городах. В Россию Philip Morris пришел, еще, когда России не было, а был Советский Союз, в 1977 году. Тогда компания подписала лицензионное соглашение с государственной промышленностью на производство Marlboro.

Ольчак отмечает, что процесс ликвидации невероятно сложен, он включает в себя соблюдение московских правил смены персонала, предотвращение ошибок, которые могут побудить правительство захватить бизнес, и попытки защитить сотрудников от ареста.

Сейчас ведутся переговоры с поставщиками, которые заинтересованы в покупке. По словам Ольчака, вначале было неясно, какой российский орган одобрит такую ​​​​продажу или каков процесс получения такого разрешения. Спустя месяцы табачная компания все еще пытается решить эту проблему.

"Это чертовски сложно, это просто ошеломляет", — говорил Ольчак в апрельском интервью. Но даже когда бизнес будет продан, неясно, как он будет продолжать работу из-за того, что разрушены цепочки поставок. Ведь, напомним, ранее датская контейнерная компания A.P. Moller-Maersk A/S прекратила покупать российское топливо и решила отказаться от своих активов и операций в России. Сейчас компания пытается вернуть свои контейнеры, которые застряли в РФ.

Для многих компаний Россия не была важным рынком для продаж или инвестиций отчасти из-за политической обстановки и санкций, введенных после аннексии Крыма Россией в 2014 году. По оценкам аналитиков Morgan Stanley, менее 1% выручки 1000 крупных компаний США и Канады приходится на Россию.

Напомним, ранее британская табачная компания Imperial Brands ушла из РФ, передав бизнес российским инвесторам. Она производит сигареты Parker & Simpson, West, Davidoff, Gauloises, Style, JPS, Fine и прочие.