Philip Morris — производитель IQOS и сигарет Marlboro, уйдет из РФ до конца 2022 года
Компания еще с марта пытается продать свой бизнес
Табачный гигант Philip Morris, которые производит такие марки сигарет, как Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M и IQOS рассчитывает уйти с российского рынка до конца 2022 года. Об этом пишет Bloomberg.
Работу потеряют 3200 россиян.
"Мы прилагаем все усилия, чтобы прекратить наше присутствие в России, но я не думаю, что это произойдет в течение следующего квартала. Я предполагаю, что примерно к концу года мы сможем уйти из России", — сказал генеральный директор компании Яцек Ольчак.
Рынок России является для компании седьмым по величине, доля компании на рынке, по словам Ольчака, составляет 27%.
О том, что бизнес сворачивается, а инвестиции в РФ останавливаются, Philip Morris объявили еще в марте. Им принадлежит фабрика в Санкт-Петербурге и торговые представительства примерно в 100 городах. В Россию Philip Morris пришел, еще, когда России не было, а был Советский Союз, в 1977 году. Тогда компания подписала лицензионное соглашение с государственной промышленностью на производство Marlboro.
Ольчак отмечает, что процесс ликвидации невероятно сложен, он включает в себя соблюдение московских правил смены персонала, предотвращение ошибок, которые могут побудить правительство захватить бизнес, и попытки защитить сотрудников от ареста.
Сейчас ведутся переговоры с поставщиками, которые заинтересованы в покупке. По словам Ольчака, вначале было неясно, какой российский орган одобрит такую продажу или каков процесс получения такого разрешения. Спустя месяцы табачная компания все еще пытается решить эту проблему.
"Это чертовски сложно, это просто ошеломляет", — говорил Ольчак в апрельском интервью. Но даже когда бизнес будет продан, неясно, как он будет продолжать работу из-за того, что разрушены цепочки поставок. Ведь, напомним, ранее датская контейнерная компания A.P. Moller-Maersk A/S прекратила покупать российское топливо и решила отказаться от своих активов и операций в России. Сейчас компания пытается вернуть свои контейнеры, которые застряли в РФ.
Для многих компаний Россия не была важным рынком для продаж или инвестиций отчасти из-за политической обстановки и санкций, введенных после аннексии Крыма Россией в 2014 году. По оценкам аналитиков Morgan Stanley, менее 1% выручки 1000 крупных компаний США и Канады приходится на Россию.
Напомним, ранее британская табачная компания Imperial Brands ушла из РФ, передав бизнес российским инвесторам. Она производит сигареты Parker & Simpson, West, Davidoff, Gauloises, Style, JPS, Fine и прочие.