Philip Morris — виробник IQOS і цигарок Marlboro, піде з РФ до кінця 2022 року

Компанія ще з березня намагається продати свій бізнес

Тютюновий гігант Philip Morris, який виробляє такі марки сигарет, як Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M та IQOS розраховує піти з російського ринку до кінця 2022 року. Про це пише Bloomberg.

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"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб припинити нашу присутність у Росії, але я не думаю, що це відбудеться протягом наступного кварталу. Я припускаю, що приблизно до кінця року ми зможемо піти з Росії", — сказав генеральний директор компанії Яцек Ольчак.

Ринок Росії є для компанії сьомим за величиною, частка компанії на ринку, за словами Ольчака, становить 27%.

Про те, що бізнес згортається, а інвестиції в РФ зупиняються, Philip Morris оголосили ще у березні. Їм належить фабрика у Санкт-Петербурзі та торгові представництва приблизно у 100 містах. В Росію Philip Morris прийшов, ще коли Росії не було, а був Радянський Союз, у 1977 році. Тоді компанія підписала ліцензійну угоду із державною промисловістю на виробництво Marlboro.

Ольчак зазначає, що процес ліквідації неймовірно складний, він включає дотримання московських правил зміни персоналу, запобігання помилкам, які можуть спонукати уряд захопити бізнес, і спроби захистити співробітників від арешту.

Наразі ведуться переговори з постачальниками, які зацікавлені у покупці. За словами Ольчака, спочатку було неясно, який російський орган схвалить такий продаж або який процес отримання такого дозволу. Через місяці тютюнова компанія все ще намагається вирішити цю проблему.

"Це дуже складно, це просто приголомшує", — говорив Ольчак в квітневому інтерв'ю. Але навіть коли бізнес буде продано, неясно, як він продовжуватиме роботу через те, що зруйновані ланцюжки поставок. Адже, нагадаємо, раніше данська контейнерна компанія AP Moller-Maersk A/S припинила купувати російське паливо та вирішила відмовитися від своїх активів та операцій у Росії. Наразі компанія намагається повернути свої контейнери, які застрягли в РФ.

Для багатьох компаній Росія не була важливим ринком для продажу чи інвестицій частково через політичну обстановку та санкції, введені після анексії Криму Росією в 2014 році. За оцінками аналітиків Morgan Stanley, менше 1% виручки 1000 великих компаній США та Канади припадає на Росію.

Нагадаємо, раніше британська тютюнова компанія Imperial Brands пішла з РФ, передавши бізнес російським інвесторам. Вона виробляє сигарети Parker & Simpson, West, Davidoff, Gauloises, Style, JPS, Fine та інші.