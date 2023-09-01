Дружат с террористами: PepsiCo и Mars попали в список международных спонсоров войны

Как сообщили в Нацагентстве по предотвращению коррупции, обе компании в начале полномасштабного вторжения обещали свернуть деятельность в России, но вместо этого увеличили производство своих товаров.

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Перечень международных спонсоров войны 1 сентября 2023 года пополнили известные пищевые корпорации PepsiCo и Mars. Об этом сказано в сообщении Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Отмечается, что эти компании до сих пор работают в России, хотя ранее заявляли о сокращении там своего бизнеса. То есть фактически PepsiCo и Mars продолжают платить налоги в РФ и пополняют бюджет страны-агрессора.

PepsiCo в России: не поддерживает войну, но возобновляет производство

По данным НАПК, компания PepsiCo появилась на российском рынке в 1974 году. Сейчас в России работают 19 заводов, на которых трудоустроены почти 20 тысяч сотрудников и 40 тысяч сельскохозяйственных работников. По показателю чистой прибыли PepsiCo — четвертая по размеру компания в сфере напитков и пищевых продуктов в РФ.

"PepsiCo увеличила свои доходы в России в первый год полномасштабного вторжения — до 2,59 млрд долларов. Чистая прибыль выросла на 333% до 525 млн долларов по сравнению с 2021 годом. Налоги в бюджет России были уплачены более чем на 115 млн долларов", — сказано в сообщении НАПК.

В марте 2022 года компания отказалась от рекламной деятельности и производства напитков в России, выступив против полномасштабного вторжения армии РФ в Украину. Но позиция компании изменилась уже в августе, когда было возобновлено производство напитков 7Up и Mirinda под брендами Evervess и Frustyle. С марта 2023 года для россиян компания снова производит напиток Pepsi под брендами Evervess (высший ценовой сегмент) и "Любимый" (низший ценовой сегмент).

Кроме того PepsiCo запустила в РФ новый бренд лимонада под названием "Российский подарок" взамен предыдущим продуктам. Компания продолжает производство и дистрибуцию других товаров:

чипсов;

снеков;

молочных продуктов.

"На отсутствие искренних намерений покидать российский рынок указывает также, что на карьерной странице компании перечислено более 580 открытых вакансий в России", — подчеркивают в НАПК.

Компания Mars спонсирует войну: фабрики работают, доходы увеличиваются

В то же время компания Mars присутствует на территории России более 30 лет. За это время корпорация инвестировала в экономику страны 2,5 млрд долларов. На заводах компании зарабатывают деньги более 6 тысяч россиян, также Mars построила в России десять фабрик.

Компания тоже обещала сократить бизнес на территории России после начала полномасштабной агрессии, а прибыль отдавать на гуманитарные нужды.

Но фабрики работу не остановили, а даже наоборот — увеличили доходы в 2022 году. Так, выручка предприятий выросла до 2,45 млрд долларов, а чистая прибыль — на 59% до 377 млн долларов.

Российский бюджет, после уплаты налогов, компания Mars пополнила на 93 млн долларов. Как отмечают в Нацагентстве по предотвращению коррупции, на сайте по поиску персонала российский филиал компании публикует около 100 открытых вакансий.

Напомним, 17 августа Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло китайскую группу компаний Alibaba Group Holding Limited в список международных спонсоров войны. В эту группу входит известный маркетплейс AliExpress и Taobao.

Кроме того, несколько дней назад в список иностранных спонсоров войны были добавлены две крупные мировые компании в табачной индустрии — Philip Morris International и Japan Tobacco International.