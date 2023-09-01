Товаришують із терористами: PepsiCo і Mars потрапили до списку міжнародних спонсорів війни

Як повідомили в Нацагентстві із запобігання корупції, обидві компанії на початку повномасштабного вторгнення обіцяли згорнути діяльність у Росії, але замість цього збільшили виробництво своїх товарів.

Related video

Перелік міжнародних спонсорів війни 1 вересня 2023 року поповнили відомі харчові корпорації PepsiCo і Mars. Про це йдеться в повідомленні Нацагентства із запобігання корупції (НАЗК).

Зазначається, що ці компанії досі працюють у Росії, хоча раніше заявляли про скорочення там свого бізнесу. Тобто фактично PepsiCo і Mars продовжують платити податки в РФ і поповнюють бюджет країни-агресора.

PepsiCo в Росії: не підтримує війну, але відновлює виробництво

За даними НАЗК, компанія PepsiCo з'явилася на російському ринку 1974 року. Зараз у Росії працюють 19 заводів, на яких працевлаштовано майже 20 тисяч співробітників і 40 тисяч сільськогосподарських працівників. За показником чистого прибутку PepsiCo — четверта за розміром компанія у сфері напоїв і харчових продуктів у РФ.

"PepsiCo збільшила свої доходи в Росії в перший рік повномасштабного вторгнення — до 2,59 млрд доларів. Чистий прибуток зріс на 333% до 525 млн доларів порівняно з 2021 роком. Податки до бюджету Росії було сплачено на понад 115 млн доларів", — ідеться в повідомленні НАЗК.

У березні 2022 року компанія відмовилася від рекламної діяльності та виробництва напоїв у Росії, виступивши проти повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну. Але позиція компанії змінилася вже в серпні, коли було відновлено виробництво напоїв 7Up і Mirinda під брендами Evervess і Frustyle. З березня 2023 року для росіян компанія знову виробляє напій Pepsi під брендами Evervess (вищий ціновий сегмент) і "Любимый" (нижчий ціновий сегмент).

Крім того PepsiCo запустила в РФ новий бренд лимонаду під назвою "Російський подарунок" на заміну попереднім продуктам. Компанія продовжує виробництво і дистрибуцію інших товарів:

чіпсів;

снеків;

молочних продуктів.

"На відсутність щирих намірів залишати російський ринок вказує також, що на кар'єрній сторінці компанії перелічено понад 580 відкритих вакансій у Росії", — підкреслюють у НАЗК.

Компанія Mars спонсорує війну: фабрики працюють, доходи збільшуються

Водночас компанія Mars присутня на території Росії понад 30 років. За цей час корпорація інвестувала в економіку країни 2,5 млрд доларів. На заводах компанії заробляють гроші понад 6 тисяч росіян, також Mars побудувала в Росії десять фабрик.

Компанія теж обіцяла скоротити бізнес на території Росії після початку повномасштабної агресії, а прибуток віддавати на гуманітарні потреби.

Але фабрики роботу не зупинили, а навіть навпаки — збільшили доходи у 2022 році. Так, виручка підприємств зросла до 2,45 млрд доларів, а чистий прибуток — на 59% до 377 млн доларів.

Російський бюджет, після сплати податків, компанія Mars поповнила на 93 млн доларів. Як зазначають у Нацагентстві із запобігання корупції, на сайті з пошуку персоналу російська філія компанії публікує близько 100 відкритих вакансій.

Нагадаємо, 17 серпня Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську групу компаній Alibaba Group Holding Limited до списку міжнародних спонсорів війни. До цієї групи входить відомий маркетплейс AliExpress і Taobao.

Крім того, кілька днів тому до списку іноземних спонсорів війни було додано дві великі світові компанії в тютюновій індустрії — Philip Morris International і Japan Tobacco International.