Компания British American Tobacco прекращает работу в России

Крупный производитель табачных изделий уже начал процесс передачи бизнеса, после чего он больше не будет присутствовать в России.

Табачная компания British American Tobacco (BAT) объявила об уходе из России, из-за нецелесообразности владения бизнесом в текущих условиях, сообщает руководство BAT на сайте компании.

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"Мы завершили пересмотр нашего присутствия в России. Контекст очень сложный, исключительно быстро меняющийся и нестабильный. Мы пришли к выводу, что владение бизнесом BAT в России более не является устойчивым в нынешних условиях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания начала процесс передачи российского сектора бизнеса в полном соответствии с международным и местным законодательством. Кроме того, руководство приняло решение продолжать выплату заработной платы 2 500 сотрудникам BAТ, гарантируя их занятость в будущем. После завершения этого процесса британская компания больше не будет присутствовать в России.

В силу сложившейся ситуации, при которой сохраняется неопределенность в отношениях России и Украины, компания пересмотрела свои прогнозы на 2022 год. Эксперты ожидают рост годовой выручки от 2 % до 4%. До этого рост прибыли BAT за 2021 год составлял 6,9% и превысил показатели за 2020 год на 25,68 млн фунтов стерлингов.

Ранее Фокус писал о массовом уходе западных брендов из России на фоне военной агрессии против Украины. Есть вероятность, что компании все же смогут частично остаться на российском рынке, благодаря посредникам.

Автопроизводители продолжают покидать российский рынок и сворачивают совместные проекты. Россию покинули такие бренды как Volvo, Hyundai, General Motors, Jaguar Land Rover и Volkswagen и другие.