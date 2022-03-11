Компанія British American Tobacco припиняє роботу в Росії

Великий виробник тютюнових виробів уже розпочав процес передачі бізнесу, після чого його більше не буде в Росії.

Тютюнова компанія British American Tobacco (BAT) оголосила про вихід з ринку Росії через недоцільність володіння бізнесом у поточних умовах, повідомляє керівництво BAT на сайті компанії.

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"Ми завершили перегляд нашої присутності в Росії. Контекст дуже складний, винятково швидко змінюється і нестабільний. Ми дійшли висновку, що володіння бізнесом BAT у Росії більше не є стійким у нинішніх умовах", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що компанія розпочала процес передачі російського сектору бізнесу в повній відповідності до міжнародного та місцевого законодавства. Крім того, керівництво прийняло рішення продовжувати виплату заробітної плати 2 500 працівникам BAT, гарантуючи їхню зайнятість у майбутньому. Після завершення цього процесу британська компанія більше не буде в Росії.

Через ситуацію, що склалася, при якій зберігається невизначеність у відносинах Росії та України, компанія переглянула свої прогнози на 2022 рік. Експерти очікують зростання річного виторгу від 2% до 4%. До цього зростання прибутку BAT за 2021 рік становило 6,9% і перевищило показники за 2020 рік на 25,68 млн фунтів стерлінгів.

Раніше Фокус писав про масовий відхід західних брендів із Росії на тлі військової агресії проти України. Є ймовірність, що компанії все ж таки зможуть частково залишитися на російському ринку, завдяки посередникам.

Автовиробники продовжують залишати російський ринок та згортають спільні проєкти. Росію залишили такі бренди як Volvo, Hyundai, General Motors, Jaguar Land Rover та Volkswagen тощо.