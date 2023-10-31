Ще більше контролю: у Москві придумали нову пастку для західних компаній, — FT

У Росії запровадили нові заходи, щоб ще більше ускладнити західним компанія вихід із країни.

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Західні компанії, які продають свої російські активи, тепер не зможуть виводити виручку в доларах і євро. За допомогою такого контролю в Кремлі намагаються утримати на плаву курс рубля, пише газета FT.

За інформацією джерел видання, західні бренди, перед тим, як покинути російський ринок, повинні домовитися про ціну продажу в рублях. Якщо ж продавці захочуть отримати виручку тільки в іноземній валюті, вони зіштовхнуться із затримками і навіть можуть втратити певну суму грошей, яку можна перевести за кордон.

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Мільярди доларів прибутків західних компаній заблоковані у Росії, — FT (інфографіка)

Зазначається, що коли курс рубля почав слабшати в липні 2023 року, російська влада вперше запровадила обмеження для компаній, які залишають країну. Так, їм запропонували два варіанти для продажу своїх активів в іноземній валюті:

переказ грошей на рахунок із суворими обмеженнями в російському банку;

переказ коштів на рахунок за кордоном.

У другому випадку суму потрібно було оплачувати кількома частинами. Але на практиці обидва варіанти були з обмеженнями в рамках обсягу і частоти платежів за кордон. Обмеження на виведення валюти поповнили вже наявний список критеріїв, яких потрібно дотримуватися для того, щоб точно продати активи. Серед них уже були "добровільний" внесок до російського бюджету на рівні 15% від суми угоди, і продаж із дисконтом не менше 50% від справедливої вартості активів.

При цьому журналісти FT поспілкувалися з одним з інвестиційних банкірів, який нещодавно брав участь у закритті угоди на суму майже в 300 мільйонів доларів. За його словами, комісія встановила семиденний термін для завершення продажу на іноземний рахунок, водночас покупцеві дозволили переказувати не більше 20 мільйонів доларів на день.

"Проста математика показує, що для продавця було неможливо отримати всю виручку від угоди", — зазначило джерело.

Західні компанії на російському ринку

У перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато західних компаній по черзі повідомляли про свій відхід з російського ринку. Активніше за інших з Росії йшли компанії лакшері-сегмента. Покинула РФ і значна кількість світових автовиробників. Майже через рік після оголошення пішов світовий тютюновий концерн British American Tobacco.

Однак далеко не всі відомі світові бренди залишили свій бізнес у Росії та Білорусі і продовжують заробляти в цих регіонах, незважаючи на статус "спонсора країни-агресора".

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Наприклад, у серпні цього року до списку спонсорів війни було занесено двох глобальних виробників у тютюновій індустрії — Philip Morris International і Japan Tobacco International, а також відомі харчові корпорації PepsiCo і Mars та китайську групу компаній Alibaba Group Holding.

Нагадаємо, як уже писав Фокус, російський рубль ослаб у 2023 році по відношенню до американської валюти на 23% по відношенню до долара США. Так російська валюта опинилася в трійці найгірших серед ринків, що розвиваються, разом з турецькою лірою і аргентинським песо.