Мільярди доларів прибутків західних компаній заблоковані у Росії, — FT (інфографіка)

Бізнес західних компаній, який залишався в Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну, відтепер не зможе скористатися заробленими прибутками. Російська влада заблокувала ці кошти.

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Іноземний бізнес, який продовжив працювати в Росії після воєнної агресії 2022 року, торік отримав понад 18 мільярдів доларів прибутку, проте доступу до цих коштів не має, пише Financial Times. Кремль заблокував ці гроші компаніям з так званих недружніх країн.

"Десятки мільярдів у доларовому еквіваленті застрягли в Росії. І немає способу їх вивести", — підкреслив виданню виконавчий директор однієї великої компанії, розташованої в країні, яка не вважається недружньою.

Так, РФ заборонила виплату дивідендів компаніям із низки країн, включаючи США, Великобританію та всіх членів ЄС, зазначає FT. На групи з таких держав припало 18 із 20 мільярдів доларів отриманих у Росії прибутків, а також 199 мільярдів доларів із 217 мільярдів російського валового доходу.

"Цифри, можливо, значно зросли з того часу. Оцінити точно неможливо, оскільки більшість міжнародних компаній, що працюють в Росії, тільки щорічно розкривають свої локальні результати", — зауважив заступник директора з розвитку Київської школи економіки (KSE) Андрій Онопрієнко, на дослідження якої посилається видання.

Іноземні компанії, які вирішили продовжити діяльність у Росії, у 2022 році отримали сукупні доходи понад 127 мільярдів доларів

За даними FT, до топ 4 по прибутках входять:

американські компанії — 4,9 мільярда доларів;

німецькі — 2,4 мільярда;

австрійські — 1,9 мільярда;

швейцарські — 1 мільярд доларів.

Наприклад, заблокованими стали локальні прибутки компаній від BP до Citigroup. Американські Philip Morris та PepsiCo заробили 775 і 718 мільйонів доларів відповідно. Прибуток шведського виробника вантажівок Scania в Росії у 2022 році становив 621 мільйон доларів. Серед компаній "недружнього" походження, які продовжують активну діяльність у Росії, — австрійський банк Raiffeisen, який повідомив про найбільший прибуток у країні у 2022 році — 2 мільярди доларів, згідно з даними KSE.

Росія також перешкоджає репатріювати дивіденди навіть своїм начебто спільникам — компаніям з Індії, сума яких становить близько 400 мільйонів доларів. Проте, на думку експертів FT, це може бути відповіддю Москви за те, що велика сума коштів в індійських рупіях, отримана від експорту російської нафти, застрягла в Індії.

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Розмір доходів і прибутків відображає не тільки незмінну важливість західних компаній для російської економіки, констатують експерти FT, а й дилему, з якою стикаються такі підприємства. Йдеться про те, що робити зі своїм бізнесом у країні-агресорці.

Багато іноземних компаній намагалися все ж таки вийти з російського ринку і продати свої дочірні компанії на Росії, але будь-яка угода вимагає схвалення Москви і передбачає суттєві дисконти. При цьому такі трансакції можуть бути схвалені за виняткових обставин, дозволів на виведення було видано небагато. Разом із недоступністю коштів це збільшує витрати таких компаній і вже стало причиною списання значних збитків. Так, лише минулого місяця європейськими компаніями було списано не менше 100 мільярдів доларів, хоча вони й шукають способи оминути ці обмеження.

Втім, згідно із річним фінансовим звітом за 2022 рік російська дочірня компанія американської продовольчої групи Mars торік виплатила 56,1% дивідендів своїй материнській компанії, "компенсуючи їх у рахунок своїх боргів". А російський підрозділ Japan Tobacco International — єдиної великої цигаркової групи, що не взяла на себе зобовʼязання залишити країну — у 2023 році виплатив 180 мільйонів доларів своєму акціонеру JTI Germany.

Західні компанії й російський ринок

На початку масштабної російської агресії проти України велика кількість західних компаній повідомляли одна за одною про вихід з російського ринку. Особливо активними були компанії лакшері-сегменту. Залишила Росію й значна кількість світових автовиробників. Майже через рік після оголошення пішов з Росії світовий тютюновий концерн British American Tobacco.

Проте не всі відомі світові бренди все ж таки не залишили свій бізнес у Росії та Білорусі і продовжують заробляти у цих регіонах, незважаючи на статус "спонсора країни-агресора". Так, у серпні цьогоріч до спонсорів війни додано два глобальних виробники у тютюновій індустрії — Philip Morris International і Japan Tobacco International, а також відомі харчові корпорації PepsiCo і Mars та китайську групу компаній Alibaba Group Holding.

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