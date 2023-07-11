"Це ганебно і неетично": ЗМІ назвали відомі компанії, які не йдуть із РФ

За даними американських дослідників, голландський пивний гігант Heineken не тільки не дотримав обіцянки піти з Росії, а й розширив свій бізнес у країні-агресорі за час повномасштабної війни.

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Низка відомих компаній, які зобов'язалися покинути Російську Федерацію після початку повномасштабної війни в Україні, досі працюють на території країни-агресорки. Про це пише CNN 11 липня з посиланням на дослідження Єльського університету.

Повідомляється, що за останні 500 днів понад 1000 великих компаній заявили про свій відхід з ринку РФ. Однак, за даними американських дослідників, не всі власники бізнесу дотримали свого слова.

"Ці компанії порушують свої обіцянки. Вони діють як спекулянти воєнного часу. Це більш ніж розчаровує. Це ганебно і неетично", — сказав журналістам професор Єльського університету Джефф Зонненфельд.

Як приклад Зонненфельд наводить голландський пивний гігант Heineken. Повідомляється, що в березні минулого року компанія удостоїлася похвали за заяву про відхід з Росії, проте наразі у РФ все ще є сім пивоварень. Крім того, за цей час Heineken запустила низку нових брендів у РФ.

"Вони не здаються. Вони подвоюють ставку", — зазначив директор з досліджень Єльського інституту Стівен Тіан.

Говорячи про компанії, які всупереч обіцянкам, усе ще працюють у РФ, дослідники згадали про гіганта з виробництва закусок і цукерок Mondelez, який виробляє печиво Oreo, крекери Triscuit і снеки Nabisco. До списку також увійшли Unilever і Philip Morris.

"Споживачі повинні розуміти, що, підтримуючи ці компанії, вони підтримують те, що підживлює військову машину Путіна", — сказав Джефф Зонненфельд.

Нагадаємо, що 28 березня стало відомо про те, що західні компанії, які бажають піти з ринку Російської Федерації та продати свої активи, будуть змушені внести пряме пожертвування до скарбниці РФ.

Фокус також повідомляв, що станом на 14 липня, в Україні знайдено 880 засновників і бенефіціарів компаній, що працюють із підсанкційними державами Іран і Північна Корея.