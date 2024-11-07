Повестки безработным и работающим в черную. Зачем набирать в ВСУ по принципу уплаты налогов

Принцип "воюй или работай" приобрел конкретику: реестр "Оберіг" массово формирует повестки для безработных и трудоустроенных неофициально. Поможет ли это комплектовать ВСУ профессиональными солдатами, неясно. Опрошенные Фокусом эксперты задают вопрос, почему власти до сих пор не придумали адекватный механизм мобилизации.

Тенденции мобилизации в Украине могут сместиться в сторону принципа величины уплаты налогов в бюджет. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вспомнил о принципе "воюй или работай", презентованный им еще 27 августа 2024 на форуме "Украина 2024. Независимость". Благодаря такому подходу 98% получателей повесток по почте были официально не работающие люди.

В августе глава правительства заявлял о четырех шагах правительства для сбора на оборону страны, включая выведение рынка труда из тени. В бюджете заложили более 500 миллиардов гривен на заработную плату военным, закупку оборудования и финансирование украинского оборонпрома.

К моменту данного заявления Шмыгаля в Украине насчитывалось менее 8 миллионов официальных рабочих мест, а поддержка военных требовала не менее 10 миллионов работающих.

Теперь сформированные через реестр "Оберіг" повестки направляются не заплатившим ни одной гривны налогов и нигде не зарегистрированным.

"Приоритет в мобилизации сегодня предоставляется людям, которые не работают, безработным. Соответственно, основа принципа ["воюй или работай"] уже воплощена. Только 2% повесток за последние два месяца были отправлены работающим людям", — заявил глава правительства 7 ноября на Киевском международном экономическом форуме.

Реестры позволяют отследить, платит ли человек налоги, независимо от того наемный ли он работник, предприниматель или самозанятый. "Оберіг" подтягивает эту информацию и при формировании повесток можно увидеть, безработный ли человек.

"Есть целый ряд профессий и рабочих мест, которые работают в тени и не платят налоги, критически важные бюджету и Вооруженным силам. В государстве не может быть людей, стоящих в стороне от войны", — отметил глава правительства.

ТЦК не смотрят на "белые" зарплаты

Украинцы каждый день видят принудительную мобилизацию на улицах, причем силовые действия работников ТЦК стали обыденностью. Военкомы не смотрят на способы оформления на работу, а бронирование от службы в армии не предоставляется по принципу "плати в бюджет", напоминает старший партнер адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец.

Заместитель министра по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко еще в июле 2024 года говорила об отправке повесток по принципу таргетированной рекламы, а не в зависимости от оформления трудовой деятельности. Генштаб ВСУ направляет запрос по критериям, чтобы у человека не было отсрочки или брони. В свою очередь ТЦК формируют списки и работают с каждым военнообязанным.

Кравец говорит, что повестки вручают всем военнообязанным, а не исключительно работающим в тени. Предприниматели, выплачивающие "белую" зарплату, жалуются на мобилизацию сотрудников и сами рискуют оказаться на фронте.

"В Минобороны говорили об отправке повесток не по принципу выплат налогов. Премьер-министр видимо не советовался с Минобороны перед озвучиванием статистики", — замечает юрист.

Борьба с доходами в конвертах или охота на людей?

Уплата налогов — не всегда доказательство официальной занятости в Украине. Фиктивное трудоустройство давно стало весьма распространенной вещью: работодатель может закрыть вакансию по блату, чтобы обеспечить пенсионные отчисления знакомому или родственнику.

В правительстве не учли интересы самозанятых, которые меньше платят налогов, чем официально работающие в крупных компаниях, замечает экономист и финансовый аналитика Алексей Кущ.

"А как быть с ФЛП, которые платят налоги как субъекты предпринимательства? В Украине сформировался огромный теневой сектор, в нем работает несколько миллионов человек. У ТЦК нет баз для проверок трудоустройства, военкомы вручают повестки всем военнообязанным", — рассуждает экономист в беседе с Фокусом.

Приоритизацию отбора солдат в ВСУ по принципам выплат налогов Кущ считает странным.

"Человек может работать в тени, но у него на содержании родитель-инвалид. С реальностью этот подход явно не коррелирует. Идея не получит хорошую оценку общества, как и модель экономического бронирования со сбором 20 000 гривен в месяц за работника", — отмечает Кущ.

Закон о мобилизации возложил на работодателей обязанность содействовать пополнению ВСУ — раздавать повестки и привозить работников в ТЦК. Из-за этого огромное количество человек уволилось и зарабатывает деньги вне налогового поля. Теперь заявляется об автоматической рассылке повесток, вместо того, чтобы наладить адекватный процесс мобилизации, добавил он.

"Начните с принципов работы ТЦК на улицах и прозрачных проверок военно-врачебных комиссий, которые признают всех здоровыми", — советует экономист.

Напомним, в Минобороны хотят улучшить приложение "Резерв+" и дать украинцам возможность повторного обновить личные данные. Новый функционал позволит быстро менять данные о фактическом месте жительства.

Фокус ранее писал, что не все данные, хранящиеся в бумажном формате в ТЦК, отображаются в "Резерв+". Проблемы часто возникают с загрузкой результатов военно-врачебной комиссии.