Украинцы смогут повторно обновить данные, не посещая ТЦК, — Минобороны (видео)

Вскоре военнообязанные украинцы смогут дистанционно внести изменения в адрес проживания. Специалисты уже работают над функционалом для приложения "Резерв+".

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Согласно мобилизационному закону, который вступил в силу 18 мая, военнообязанные украинцы должны были обновить в территориальном центре комплектования и соцподдержки свои контактные данные, в том числе и фактический адрес места жительства. Об этом напомнила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Сейчас команда Министерства обороны работает над тем, чтобы украинцы имели возможность повторного обновления таких данных через приложение "Резерв+".

"Как только мы запустим эту возможность, каждое изменение фактического места жительства будет возможно в несколько кликов", — отметила Екатерина Черногоренко.

Напомним, в сентябре Черногоренко рассказывала, почему отсрочка может не отображаться в "Резерв+". По ее словам, за внесение данных отвечают сотрудники военкомата и если информация отсутствует, то как раз из-за действий работников этой структуры.

В связи с продолжением мобилизации в Украине военнообязанные, которые ранее имели статус "ограниченно годный", до 5 февраля 2025 года должны пройти повторную медицинскую проверку. В соответствии с действующим законодательством, в Украине существует до 5 статусов военнообязанных.

Отметим, ранее Фокус рассказывал детали закона об усилении ответственности за нарушение правил мобилизации в Украине.