Українці зможуть повторно оновити дані, не відвідуючи ТЦК, — Міноборони (відео)

Незабаром військовозобов'язані українці зможуть дистанційно внести зміни до адреси проживання. Фахівці вже працюють над функціоналом для застосунку "Резерв+".

Згідно з мобілізаційним законом, який набув чинності 18 травня, військовозобов'язані українці повинні були оновити в територіальному центрі комплектування та соцпідтримки свої контактні дані, в тому числі і фактичну адресу місця проживання. Про це нагадала заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко.

Наразі команда Міністерства оборони працює над тим, щоб українці мали можливість повторного оновлення таких даних через застосунок "Резерв+".

"Як тільки ми запустимо цю можливість, кожна зміна фактичного місця проживання буде можлива в декілька кліків", — зауважила Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, у вересні Черногоренко розповідала, чому відстрочка може не відображатися в "Резерв+". За її словами, за внесення даних відповідають співробітники військкомату і якщо інформація відсутня, то якраз через дії працівників цієї структури.

У зв'язку з продовженням мобілізації в Україні військовозобов'язані, які раніше мали статус "обмежено придатний", до 5 лютого 2025 року повинні пройти повторну медичну перевірку. Відповідно до чинного законодавства, в Україні існує до 5 статусів військовозобов'язаних.

Зазначимо, раніше Фокус розповідав деталі закону про посилення відповідальності за порушення правил мобілізації в Україні.