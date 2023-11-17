Оставить без прибыли: США пытаются "потопить" теневой флот Путина

Для фигурантов предусмотрены следующие ограничения — запрет на операции с американскими компаниями и на долларовые транзакции, а также замораживание всех активов.

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Соединенные Штаты взялись давить на российские компании, которые уличили в транспортировке баррелей нефти с нарушением механизма "ценового потолка". Об этом пишет российское издание The Moscow Times.

Так, 16 ноября американский Минфин объявил о введении санкций еще против 14 компаний и трех танкеров, которые перевозили нефть в обход санкций. В "бан" попали 3 зарегистрированные в ОАЭ фирмы — Progress Shipping Company Limited, Kazan Shipping Incorporated и Gallion Navigation Incorporated.

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Ограничения для них будут включать — запрет на операции с американскими компаниями и на долларовые транзакции и замораживание всех активов.

Эти компании владеют танкерами "Лиговский проспект", "Казань" и NS Century. Каждое из судов перевозило нефть дороже предельной цены — $60 за баррель.

"Судоходные компании и суда, которые участвуют в торговле российской нефтью и используют услуги коалиции "потолка цен", должны четко понимать, что мы привлечем их к ответственности" в случае нарушений", — прокомментировал санкции заместитель министра финансов США Уолли Адеймо.

Он отметил, что Соединенные Штаты намерены "отрезать Кремль от доходов", благодаря которым финансируется война против Украины и наказать тех, кто нарушает "ценовой потолок".

Напомним, что в Совет ЕС поступили предложения относительно 12 пакета санкций против Российской Федерации. Так, предлагается ввести санкции еще против более 120 физических и юридических лиц.

Ранее сообщалось, что 11 пакет санкций против РФ утвердили в конце июня 2023 года. В него вошли меры, направленные на борьбу с обходом Россией уже ранее введенных ограничений.