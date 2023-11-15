Новые санкции ЕС против России коснутся более 120 человек и компаний: детали

Сообщается, что в новом пакете санкций ограничения коснутся военного, оборонного и ИТ-сектора. Также предложены новые ограничения на импорт и экспорт.

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В Совет ЕС поступили предложения относительно 12 пакета санкций против Российской Федерации. Так, предлагается ввести санкции еще против более 120 физических и юридических лиц. Об этом говорится в сообщении Европейской службы внешних дел (EEAS).

Соответствующее предложение подал Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель вместе с Еврокомиссией.

Отмечается, что санкции коснутся представителей российского военного, оборонного и ИТ-сектора. Кроме того, в новом пакете предлагается ввести новые ограничения на импорт и экспорт, а также усиление мер по соблюдению предельной цены на российскую нефть и противодействия обхода санкций.

Среди прочего сообщается, что меры направлены на организаторов незаконных выборов на временно оккупированных Россией территориях, лиц, которые поддерживают войну РФ против Украины и лиц, которые несут ответственность за "перевоспитание" украинских детей.

Санкции против России

11 пакет санкций против России был утвержден в конце июня 2023 года. В нем включили меры, направленные на борьбу с обходом Россией уже ранее введенных ограничений.

Следующий, 12 пакет санкций, предусматривает ограничения на технологии, которые используются Россией в военных целях. В частности, речь идет о сварочных машинах, химикатах, литиевых батареях, двигателях для беспилотников и тому подобное.

Также рассматривается возможность введения с 1 января санкций на экспорт алмазов. Под ограничения попадет импорт бриллиантов РФ, которые обрабатывают в третьих странах.

Всего в следующем пакете санкций предусматриваются ограничения на торговлю товарами почти на 5 млрд евро. В начале ноября отмечалось, что новые ограничения коснутся около 100 человек и 40 компаний.

Напомним, как сообщал Financial Times, одно из важнейших ограничений для РФ является ценовой лимит на нефть, которую Россия обходит. Такая ситуация не нравится западным чиновникам и они думают над тем, как усилить ограничения. В частности, несмотря на грантичную цену Россия продает свою нефть по цене около 80 долл. за баррель.

Между тем в РФ говорят, что мир и в дальнейшем будет пытаться сдерживать экономику РФ, однако они готовы и адаптировались, ведь "Россия не одно десятилетие живет в этом режиме".