Впервые в мире: в Черном море начал действовать украинский флот морских дронов, — Зеленский (видео)

Как отметил президент, украинский флот морских дронов стал первым новейшим флотом в мире.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина смогла перехватить у Российской Федерации инициативу в Черном море, где начал действовать первый в мире украинский флот морских дронов. Об этом он рассказал в четверг, 16 ноября, на саммите Парламентской ассамблеи организации Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).

"Мы смогли перехватить у России инициативу в Черном море и создали такие условия безопасности, которые заставляют агрессора бежать из восточной части акватории и пытаться спрятать военные корабли. Впервые в мире именно в Черном море начал действовать флот морских дронов — украинский флот", — сказал президент по итогам саммита.

Президент добавил, что Украина смогла обеспечить такую защиту западной части Черного моря, которая сейчас позволяет работать нашим морским экспортным коридорам, в том числе зерновому.

"Поэтому сейчас, как никогда ранее, очевидно, что наше сотрудничество в нашем регионе Черного моря должно только увеличиваться", — подчеркнул президент.

По его словам, новый вес сейчас приобретает и Дунайский регион — тоже критический для глобальной безопасности.

"Мы смогли показать, что сотрудничество между народами Черноморского региона при поддержке партнеров способно вернуть стабильность мировому рынку продовольствия. А значит, вернуть защищенность нормальной жизни для десятков наций — от Марокко до Юго-Восточной Азии", — констатировал Зеленский.

Что известно о ПАЧЭС

Парламентская ассамблея Организации Черноморского экономического сотрудничества, ПАЧЭС (Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Cooperation, PABSEC) была создана 26 февраля 1993 года. Она является рабочим органом организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС) в составе парламентариев стран ЧЭС, призванным способствовать парламентскими методами расширению и развитию экономического и гуманитарного сотрудничества между странами-членами ЧЭС.

Украина одной из первых среди стран Причерноморья подписала Декларацию о создании ПАЧЭС.

На сегодня в состав ПАЧЭС входит 13 стран: Азербайджан, Албания, Болгария, Армения, Греция, Грузия, Молдова, Северная Македония, РФ, Румыния, Сербия, Турция и Украина.

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Также стало известно, что в ближайшем будущем Украине нужно делать ставку на морские беспилотники, поскольку ВС РФ уже освоили дроны-камикадзе, а по количеству живой силы превосходили с самого начала вторжения. Такое мнение высказал глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

Напомним, Фокус писал, что украинский флот морских дронов за год существования поразил семь кораблей страны-агрессора — России.