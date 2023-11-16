Вперше у світі: у Чорному морі почав діяти український флот морських дронів, — Зеленський (відео)

Як зазначив президент, український флот морських дронів став першим новітнім флотом у світі.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна змогла перехопити у Російської Федерації ініціативу у Чорному морі, де почав діяти перший у світі український флот морських дронів. Про це він розповів у четвер, 16 листопада, на саміті Парламентської асамблеї організації Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС).

"Ми змогли перехопити у Росії ініціативу в Чорному морі й створили такі безпекові умови, які змушують агресора тікати зі східної частини акваторії та намагатися сховати військові кораблі. Вперше у світі саме в Чорному морі почав діяти флот морських дронів – український флот", — сказав президент за підсумками саміту.

Президент додав, що Україна змогла забезпечити такий захист західної частини Чорного моря, який зараз дає змогу працювати нашим морським експортним коридорам, в тому числі зерновому.

"Тож зараз, як ніколи раніше, очевидно, що наша співпраця в нашому регіоні Чорного моря має лише збільшуватися", — підкреслив президент.

За його словами, нової ваги зараз набуває і Дунайський регіон — теж критичний для глобальної безпеки.

"Ми змогли показати, що співпраця між народами Чорноморського регіону за підтримки партнерів здатна повернути стабільність світовому ринку продовольства. А отже, повернути захищеність нормального життя для десятків націй — від Марокко до Південно-Східної Азії", — констатував Зеленський.

Що відомо про ПАЧЕС

Парламентська асамблея Організації Чорноморського економічного співробітництва, ПАЧЕС (Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Cooperation, PABSEC) була створена 26 лютого 1993 року. Вона є робочим органом організації Чорноморського економічного співробітництва (ЧЕС) у складі парламентарів країн ЧЕС, покликаним сприяти парламентськими методами розширенню і розвитку економічного і гуманітарного співробітництва між країнами-членами ЧЕС.

Україна однією з перших серед країн Причорномор'я підписала Декларацію про створення ПАЧЕС.

На сьогодні до складу ПАЧЕС входить 13 країн: Азербайджан, Албанія, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Північна Македонія, РФ, Румунія, Сербія, Туреччина та Україна.

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Також стало відомо, що в найближчому майбутньому Україні потрібно робити ставку на морські безпілотники, оскільки ЗС РФ уже освоїли дрони-камікадзе, а за кількістю живої сили перевершували з самого початку вторгнення. Таку думку висловив голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

Нагадаємо, Фокус писав, що український флот морських дронів за рік існування уразив сім кораблів країни-агресора — Росії.