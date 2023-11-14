"Новий етап": в Україні почали серійно випускати морські дрони з "сюрпризами", — Федоров

Розробка нових моделей включає особливі функції для дослідження Чорного моря і відповіді на військову загрозу з боку Росії, розповів глава Мінцифри.

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Україна розпочала серійне виробництво надводних безпілотників, щоб краще протистояти Росії у військовому конфлікті. Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в ефірі національного телемарафону у вівторок, 14 листопада.

Він повідомив, що вже виробляється досить багато безпілотних апаратів, і розробляються нові моделі з "сюрпризами" для окупантів. Михайло Федоров також зазначив, що російські кораблі почуватимуться неспокійно в Чорному морі.

За словами очільника профільного міністерства, збільшення масштабів виробництва призводить до виникнення конкуренції та створення нових функцій для безпілотників, що дає змогу ефективніше застосовувати їх у бойових умовах. Федоров також підкреслив, що технології надають можливість асиметричної відповіді на військову загрозу з боку Росії.

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Міністр цифрової трансформації запевнив українців у тому, що наші військові та партнери працюють цілодобово, щоб перейти на новий технологічний рівень і ефективно протидіяти ворогу.

"Технології — це можливість асиметричної відповіді на ту кількість людей, зброї, снарядів, які посилає в нашу країну ворог. Ми 24/7 працюємо з військовими та партнерами, щоб перейти на інший технологічний етап для знищення ворога", — зазначив Михайло Федоров.

Дещо раніше ми писали про те, що українські морські дрони вразили 7 російських кораблів у Чорному морі. Морські дрони змінили перебіг подій у Чорному морі: російські кораблі були змушені повністю покинути західну і центральну частини моря.

Також стало відомо, що в найближчому майбутньому Україні потрібно робити ставку на морські безпілотники, оскільки ЗС РФ уже освоїли дрони-камікадзе, а за кількістю живої сили перевершували з самого початку вторгнення, вважає експерт. Таку думку висловив голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.