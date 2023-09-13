Денег все больше: почему доходы РФ от продажи нефти снова бьют рекорды

Российская Федерация по итогам августа сумела получить рекордные доходы от продажи нефти даже при том, что общий объем российского экспорта "черного золота" сократился.

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Россия не испытывает нехватку в деньгах для продолжения войны против Украины, поскольку продолжает получать немалые доходы от продажи нефти. Так, например в августе 2023 РФ получила наибольший доход от нефтяного экспорта с осени 2022 года, говорится в отчете Международного энергетического агентства (IEA).

Аналитики отмечают, что заработать получилось благодаря более высоким ценам на нефть, которые компенсировали сокращение поставок "черного золота" РФ.

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В последний месяц лета доходы от поставок российской нефти выросли почти на 2 миллиарда долларов – до 17,1 миллиарда. Это самый высокий уровень с октября 2022 года, когда, как свидетельствуют данные IEA, российский экспорт составил 17,3 миллиарда долларов.

При этом общий объем российского экспорта нефти в августе сократился на 150 тысяч баррелей в сутки, до 7,2 миллиона. Это на 570 баррелей в сутки меньше, чем годом ранее.

Тем временем поставки в Китай и Индию по сравнению с апрелем и маем снизились на 800 тысяч баррелей в сутки – с 4,7 миллиона до 3,9 миллиона в августе, но при этом составляли более половины общего объема.

По данным агентства, российская нефть Urals, в августе стоила в среднем около 70 долларов за баррель — это на 10 долларов превышает уровень потолка цен, установленного странами G7 и Евросоюза. В первую неделю сентября средняя цена Urals подросла до 75 долларов за баррель.

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Российская нефть дорожает из-за сокращения экспорта по отношению к маю. Из-за этого растет напряжение на мировых рынках. Также из-за подорожания нефтеперерабатывающие заводы в Индии, как отмечает агентство, уже ищут альтернативы, они увеличили поставки из стран Ближнего Востока.

Напомним, в США пока не видят пока для беспокойства из-за нефти из РФ, а G7 отложили регулярные пересмотры цен на нефть из-за резкого их роста. В то же время в некоторых российских регионах возник дефицит горючего. Эксперты Фокуса объяснили почему начался топливный кризис у страны-агрессора и назвали РФ страной пустой бензоколонки.