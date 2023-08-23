Эффект уже не тот: ограничение цен на российскую нефть перестает работать, — Bloomberg

Международные перевозчики могут транспортировать российскую нефть, если ее цена остается ниже 60 долларов за баррель, но многие владельцы нефтетанкеров не могут точно определить рыночную стоимость груза.

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Российская эталонная нефть марки Urals дорожает, что позволяет России обходить установленные странами G-7 ограничения. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

При этом суда западных компаний в июле все реже посещали российские порты, когда цены на Urals превысили 60 долларов за баррель, но они все еще играют важную роль в цепи поставок нефти в Москву.

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В публикации сказано, что почти 40% судов, которые вывозят нефть из российских портов Балтийского и Черного морей, владеют компании из стран, согласившиеся с ограничениями цен на российскую нефть. Некоторые из кораблей даже застрахованы в лондонских фирмах.

Отмечается, что западные компании должны экспортировать российскую нефть, если ее цена остается ниже 60 долларов за баррель. Но оказывается, что фирмы, зачастую, верят письменным гарантиям о том, что груз был куплен по меньшей цене.

При этом владельцам судов и страховщикам, как пишут журналисты, сложно определить рыночную цену груза, поскольку долгосрочные сделки могут отличаться от текущих цен. Так, например, по данным агентства Аrgus, в августе 2023 года стоимость нефти Urals в российских портах Балтийского и Черного морей была на уровне 71 доллар за баррель.

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В то же время в Министерстве финансов США говорят, что контролируют ситуацию.

"Сделки на сумму выше 60 долларов без использования услуг компаний, относящихся к G-7, не являются нарушением ценового потолка. Но мы внимательно следим за рынком на предмет возможных нарушений ценового предела", — отметила представитель Минфина страны Меган Аппер.

Напомним, 25 июля агентство Bloomberg писало, что на европейском континенте почти никто не интересуется российской нефтью. На фоне этого морской экспорт сырой нефти в июле сократился до 104 000 баррелей в день, а единственным пунктом назначения для судов с "российской нефтью" почти всегда указывалась Болгария.

Также в июле журналисты Reuters публиковали информацию о том, что в РФ планирует дестабилизировать цены на нефть на глобальных рынках.