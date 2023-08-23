Ефект уже не той: обмеження цін на російську нафту перестає працювати, — Bloomberg

Міжнародні перевізники можуть транспортувати російську нафту, якщо її ціна залишається нижче 60 доларів за барель, але багато власників нафтотанкерів не можуть точно визначити ринкову вартість вантажу.

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Російська еталонна нафта марки Urals дорожчає, що дає змогу Росії обходити встановлені країнами G-7 обмеження. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

При цьому судна західних компаній у липні дедалі рідше відвідували російські порти, коли ціни на Urals перевищили 60 доларів за барель, але вони все ще відіграють важливу роль у ланцюзі поставок нафти в Москву.

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У публікації сказано, що майже 40% суден, які вивозять нафту з російських портів Балтійського і Чорного морів, володіють компанії з країн, які погодилися з обмеженнями цін на російську нафту. Деякі з кораблів навіть застраховані в лондонських фірмах.

Зазначається, що західні компанії повинні експортувати російську нафту, якщо її ціна залишається нижчою за 60 доларів за барель. Але виявляється, що фірми, найчастіше, вірять письмовим гарантіям про те, що вантаж був куплений за меншою ціною.

При цьому власникам суден і страховикам, як пишуть журналісти, складно визначити ринкову ціну вантажу, оскільки довгострокові угоди можуть відрізнятися від поточних цін. Так, наприклад, за даними агентства Аrgus, у серпні 2023 року вартість нафти Urals у російських портах Балтійського і Чорного морів була на рівні 71 долар за барель.

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Водночас у Міністерстві фінансів США кажуть, що контролюють ситуацію.

"Угоди на суму вище 60 доларів без використання послуг компаній, що належать до G-7, не є порушенням цінової стелі. Але ми уважно стежимо за ринком щодо можливих порушень цінової межі", — зазначила представниця Мінфіну країни Меган Аппер.

Нагадаємо, 25 липня агентство Bloomberg писало, що на європейському континенті майже ніхто не цікавиться російською нафтою. На тлі цього морський експорт сирої нафти в липні скоротився до 104 000 барелів на день, а єдиним пунктом призначення для суден з "російською нафтою" майже завжди вказувалася Болгарія.

Також у липні журналісти Reuters публікували інформацію про те, що РФ планує дестабілізувати ціни на нафту на глобальних ринках.