Попиту майже немає: Росія змушена скоротити поставки нафти через Європу, — Bloomberg

Європа майже не цікавиться купівлею нафти агресора, і це позначається на скорочення відвантажень російської нафти на ринки Азії.

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Росія значно скоротила темпи відвантаження сирої нафти в портах Балтійського і Чорного морів. За даними агентства Bloomberg, показники знизилися до найнижчого рівня за останні сім місяців.

Так, відвантаження з портів Приморськ, Усть-Луга і Новоросійськ наразі становлять приблизно 1,17 млн барелів на добу — це на 625 000 барелів менше, ніж попереднього тижня.

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Показники загальнонаціональних поставок знизилися на 311 000 барелів на день порівняно з попереднім тижнем. Зараз країна-агресор відвантажує близько 2,73 млн барелів. Як пишуть журналісти, показники знизилися на 1,48 млн барелів на день порівняно з піком останнього тижня квітня.

Зазначається, що в Європі майже не залишилося зацікавлених у купівлі російської нафти, а морський експорт сирої нафти скоротився до 104 000 барелів на день, а єдиним пунктом призначення для суден з "російською нафтою" майже завжди зазначалася Болгарія. Така ситуація впливає і на скорочення відвантажень російської нафти на ринки Азії, які залишаються на найнижчому рівні з середини січня.

У середньому протягом останніх чотирьох тижнів загальний обсяг морського експорту в азіатські країни, а також обсяги суден з невідомим пунктом призначення, з середини травня скоротилися на 720 000 барелів/добу. Більшість вантажів зрештою опинялися в Індії, але, як зазначає агентство, російські поставки в цю країну теж демонструють зниження.

За інформацією журналістів, Росія практично втратила ринок, який споживав близько 1,5 млн барелів на день близькомагістральної морської нафти. Замість нього Москва намагається використовувати далекомагістральні пункти призначення в Азії, обслуговування яких коштує дорожче і вимагає більше часу.

До слова нагадаємо, один з останніх шляхів, якими російський газ перекачується в Європу, можуть перекрити до кінця 2024 року. Тоді закінчиться контракт України з "Газпромом".

Ще Фокус нещодавно аналізував, як скорочення доходів РФ від експорту енергоносіїв вплине на стан справ в економіці РФ і здатність воювати з Україною.

Тим часом у ЄС оцінили, як санкції впливають на економіку РФ. Так, 7 липня представники Європейської комісії (ЄК) заявили, що обмеження серйозно підірвали промисловий і технологічний потенціал Росії.