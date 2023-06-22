Останній шлях закриють: транзит російського газу через Україну можуть зупинити

За словами голови Міненерго Германа Галущенка, Європа буде готова до можливого уповільнення постачання газу. Країнам ЄС доведеться адаптуватися до скорочення транзиту шляхом зниження попиту та пошуку альтернативних джерел імпорту.

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Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що один із останніх шляхів, якими російський газ транспортують до Європи, можуть перекрити до кінця 2024 року, коли закінчиться термін дії контракту України з "Газпромом". Про це він повідомив в інтерв'ю Financial Times, додавши, що продовження п'ятирічного транзитного контракту є малоймовірним.

Згідно з висловом міністра енергетики, шанси Києва та Москви на досягнення угоди про продовження транзитного контракту, подібно до того, що сталося в 2019 році, дуже малі.

"Я справді не можу собі уявити, як це може бути у двосторонньому порядку. Я можу сказати вам, що ми готуємо нашу систему до скорочення постачання", – сказав Галущенко.

Транзит газу через Україну зараз становить близько 5% загального обсягу газового імпорту до Європи. Згідно з даними енергетичної консультаційної компанії ICIS, Австрія є однією з країн, яка сильно залежить від російського газу, який постачається транзитом через Україну. У травні цей транзитний маршрут забезпечував половину газового імпорту до Австрії. Аналогічно у Словаччині до 95% газового імпорту здійснюється через український трубопровід.

Крім того, міністр енергетики також заявив, що Європа буде відносно готова до можливого уповільнення постачання газу. У минулому вже були випадки, коли Європі доводилося адаптуватися до скорочення постачання газу шляхом зниження попиту та пошуку альтернативних джерел імпорту, таких як скраплений природний газ (СПГ).

У той час як Галущенко припускає, що європейські політики можуть зацікавитися переглядом договору, подібно до того, що сталося у 2019 році, коли ЄС виступив посередником у тристоронніх переговорах між Росією та Україною.

Єврокомісія відмовилася коментувати, чи вона спробує ініціювати переговори з Росією щодо продовження контракту.

Поточний контракт на транзит газу було підписано у грудні 2019 року між Україною та "Газпромом". Ця угода забезпечує транспорт російського газу через українську газотранспортну систему до кінця 2024 року. Відповідно до цієї угоди, "Газпром" погодився відправляти щонайменше 65 мільярдів кубометрів газу у 2020 році та 40 мільярдів кубометрів газу щорічно в період з 2021 по 2024 рік.

Нині обсяги транзиту газу через Україну справді значно нижчі від узгоджених обсягів. Росія постачає близько 12 мільярдів кубометрів газу через українську газотранспортну систему, що становить невелику частину узгодженого обсягу.

Без українського транзитного маршруту єдиним трубопроводом із Росії, який, як і раніше, постачає газ до Європи, був би "Турецький потік", на який у травні припадало трохи менше 3% імпорту газу до Європи.

Нагадаємо, що ТОВ "Оператор ГТС України" (ГДТСУ) та оператор польської газотранспортної системи (ГТС) компанія Gaz System хочуть побудувати газопровід та газовимірювальну станцію з боку Gaz System, а також реконструювати компресорну станцію з боку ВДТСУ.

Раніше Фокус розповідав, чому Україна вже 2023 року відмовиться від імпортного газу і як країна проходитиме черговий опалювальний сезон в умовах війни.