Последний путь закроют: транзит российского газа через Украину могут остановить

По словам главы Минэнерго Германа Галущенко, Европа будет готова к возможному замедлению поставок газа. Странам ЕС придется адаптироваться к сокращению транзита путем снижения спроса и поиска альтернативных источников импорта.

Related video

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что один из последних путей, по которым российский газ транспортируют в Европу, могут перекрыть до конца 2024 года, когда истечет срок действия контракта Украины с "Газпромом". Об этом он сообщил в интервью Financial Times, добавив, что продление пятилетнего транзитного контракта маловероятно.

Согласно высказыванию министра энергетики, шансы Киева и Москвы на достижение соглашения о продлении транзитного контракта, подобно тому, что произошло в 2019 году, очень малы.

"Я действительно не могу себе представить, как это может быть в двустороннем порядке. Я могу сказать вам, что мы готовим нашу систему к сокращению поставок", – сказал Галущенко.

Транзит газа через Украину в настоящее время составляет около 5% общего объема газового импорта в Европу. Согласно данным энергетической консультационной компании ICIS, Австрия является одной из стран, которая сильно зависит от российского газа, поставляемого транзитом через Украину. В мае этот транзитный маршрут обеспечивал половину газового импорта в Австрию. Аналогично, в Словакии до 95% газового импорта осуществляется через украинский трубопровод.

Кроме того, министр энергетики также заявил, что Европа будет относительно готова к возможному замедлению поставок газа. В прошлом уже были случаи, когда Европе приходилось адаптироваться к сокращению поставок газа путем снижения спроса и поиска альтернативных источников импорта, таких как сжиженный природный газ (СПГ).

В то время как Галущенко предполагает, что европейские политики могут заинтересоваться пересмотром договора, подобно тому, что произошло в 2019 году, когда ЕС выступил посредником в трехсторонних переговорах между Россией и Украиной.

Еврокомиссия отказалась комментировать, попытается ли она инициировать переговоры с Россией по продлению контракта.

Текущий контракт на транзит газа был подписан в декабре 2019 года между Украиной и "Газпромом". Это соглашение обеспечивает транспорт российского газа через украинскую газотранспортную систему до конца 2024 года. В соответствии с этим соглашением, "Газпром" согласился отправлять по меньшей мере 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и 40 миллиардов кубометров газа ежегодно в период с 2021 по 2024 год.

В настоящее время объемы транзита газа через Украину действительно значительно ниже согласованных объемов. Россия поставляет около 12 миллиардов кубометров газа через украинскую газотранспортную систему, что составляет небольшую часть от согласованного объема.

Без украинского транзитного маршрута единственным трубопроводом из России, который по-прежнему поставляет газ в Европу, был бы "Турецкий поток", на который в мае приходилось чуть менее 3% импорта газа в Европу.

Напомним, что ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) и оператор польской газотранспортной системы (ГТС) компания Gaz System хотят построить газопровод и газоизмерительную станцию со стороны Gaz System, а также реконструировать компрессорную станцию со стороны ОГТСУ.

Ранее Фокус рассказывал, почему Украина уже в 2023 году откажется от импортного газа и как страна будет проходить очередной отопительный сезон в условиях войны.