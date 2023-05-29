Цены на газ могут упасть ниже нуля уже летом: что происходит на газовом рынке Европы

Фьючерсы на газ с начала года уже снизились на две трети, но аналитики считают, что это далеко не предел.

Related video

Европейские цены на газ летом 2023 года могут снижаться до уровня ниже нуля. Речь идет о краткосрочных сделках (когда газ покупают сегодня на завтра). Причина – избыточное предложение на рынке, пишет агентство Bloomberg.

Так, аналитики считают, что летом продавцам газа придется доплачивать за то, чтобы продать товар. Такая ситуация случится, если рост предложения значительно вырастет, а спрос наоборот — снизится. Хранить голубое топливо негде и покупателю доплачивают за то, чтобы он забрал газ.

"Некоторые региональные газовые рынки в Европе могут стать отрицательными. Уже сейчас газовые хранилища в Европе заполнены в среднем на 66%. Обычно за зиму запасы исчерпываются, затем их постепенно восстанавливают до начала отопительного сезона. Но в этом году хранилища могут быть полностью заполнены уже в августе", — говорит вице-президент по торговле газом и оптимизации в крупнейшей нефтяной компании Equinor ASА Педер Бьорланд.

При этом отмечается, что базовые фьючерсы на TFT в Нидерландах снижаются восьмую неделю кряду, показатели уже опустились ниже 25 евро за мегаватт-час (около 280 долларов за тысячу кубометров). Так, утром в понедельник, 29 мая, они торговались на уровне 24,45 евро.

Аналитики считают, что летом продавцам газа придется доплачивать за то, чтобы продать товар. Фото: Bloomberg

Но существует и негативный сценарий. Например, в Москве решать полностью прекратить поставки газа (а сейчас работает трубопровод через Украину), или возникнут проблемы с поставками сжиженного газа. Тогда газ может подорожать. Но в условиях стабильной ситуации летом стоимость "голубого топлива" обрушится.

Отметим, что РФ еще до полномасштабного вторжения в Украину провоцировала кризис на европейском газовом рынке путем снижения поставок газа, из-за чего энергоресурс дорожал. А уже во время полномасштабной войны некоторые европейские страны самостоятельно отказались получать российский газ.

Напомним, что 26 мая стоимость природного газа в Европе впервые за два года снизилась до минимума. Тем временем в Reuters считают, что доходы Российской Федерации от продажи газа странам Европы в 2023 году могут рухнуть в два раза.