Обвал на газовом рынке Европе: голубое топливо впервые за два года подешевело до минимума

Пик цен на газ пришелся на август 2022 года, когда была установлена рекордная цена — почти 340 евро за мегаватт-час.

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Стоимость природного газа в Европе продолжает снижаться, опустившись ниже 25 евро за мегаватт-час (около 280 долларов за тысячу кубометров) на торгах TFT в Нидерландах. Это самый низкий уровень за последние два года, свидетельствуют данные биржи ICE.

В последний раз такой уровень цен наблюдался в июле 2021 года Фото: ICE

По информации Bloomberg, в последний раз этот уровень наблюдался в июле 2021 года, когда Россия впервые начала сокращать поставки энергоресурсов в Европу перед вторжением в Украину.

Пик цен на газ пришелся на август 2022 года, когда была установлена рекордная цена — почти 340 евро за мегаватт-час.

Почему снижаются цены

В агентстве отмечают, что слабый промышленный спрос и более заполненные, чем обычно, хранилища газа оказывали давление на цены в течение нескольких недель подряд,

Тем временем впереди самые теплые месяцы года, которые Европа пройдет с запасами газа в 66%, что намного выше среднего исторического значения. Это указывает на то, что худший энергетический кризис позади. Подобные уровни хранения обычно достигались примерно в середине июля.

Но, поскольку экономическая активность еще не полностью восстановилась, хотя цены на газ серьезно снизились, существуют некоторые опасения, что предложение на рынке может превысить спрос в последующие месяцы, особенно после того, как усилия по пополнению хранилищ начнут замедляться, что может привести к ограничению производства.

Трейдеры все еще рассматривают возможность увеличения потребления газа в ближайшие недели, если погода станет жарче. Указывается также на то, что летом 2022 года в Европе была аномальная жара, которая повлияла на гидроэнергетику и некоторые атомные электростанции, стимулируя использование газа.

Тем временем в России, которая еще в 2022 году пыталась спровоцировать энергетический кризис в Европейском Союзе, резко сократились объемы добычи газа. Так, в январе-апреле производство газа снизилось на 10% год к году, до 235 млрд кубометров, в апреле — на 10,3%, до 55 млрд кубометров.

А в Reuters считают, что доходы Российской Федерации от продажи газа странам Европы в 2023 году могут рухнуть в два раза.