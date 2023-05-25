Добывать не для кого: в России ухудшается ситуация с добычей газа, — росСМИ

По информации журналистов, добыча "Газпрома" продолжает оставаться диспропорционально низкой, а компания вынуждена нести все бремя регулирования российского газового баланса.

Related video

В России продолжает снижаться добыча газа на фоне показателей прошлого года — в январе-апреле производство газа снизилось на 10% год к году, до 235 млрд кубометров, в апреле — на 10,3%, до 55 млрд кубометров. Об этом пишет российское издание "Коммерсант".

Так, "Газпром" снизил добычу за четыре месяца практически на четверть из-за снижения экспорта в Евросоюз, а независимые производители добычу, напротив — немного увеличили.

"Но эксперты напоминают, что показатели по добыче газа в начале прошлого года находились на рекордных уровнях и уже в ближайшее время эффект этой высокой базы начнет сходить на нет", — сообщают журналисты

По информации СМИ, объем добычи "других недропользователей", практически полностью отражающий производственные показатели "Газпрома", в апреле упал на 20%, до 34 млрд кубометров, в январе-апреле — на 18,24%, до 150,9 млрд кубометров (данные с учетом газа, сожженного в факелах).

"Добыча "Газпрома" продолжает оставаться диспропорционально низкой, а компания вынуждена нести все бремя регулирования российского газового баланса, консервируя скважины на своих месторождениях в условиях резкого сокращения экспортного спроса на российский газ в Европе", — сказал Виталий Ермаков из НИУ ВШЭ.

"Газпром нефть" снизила производство газа до 2,34 млрд кубометров, что на 18% меньше, чем годом ранее. В январе-апреле добыча компании опустилась на 18,4%, до 9,4 млрд кубометров.

Поддерживает тренды и "НОВАТЭК". Хотя в апреле компания увеличила добычу на 1,6%, до 6,8 млрд кубометров газа (против 6% год к году в марте), за первые четыре месяца 2023 года добыча осталась примерно на уровне прошлого года — 27 млрд кубометров.

Сокращение добычи коснулась и "Ямал СПГ", слабая динамика также на "Яргео" и "Юрхаровнефтегазе".

Напомним, 25 мая стало известно, что Пекин, скорее всего, откажет России в поддержке строительства дополнительного газопровода "Сила Сибири-2". В новом газовом контракте с КНР очень заинтересован как раз "Газпром", поскольку компания после вторжения ВС РФ в Украину оказалась под международными санкциями и потеряла европейский рынок для сбыта сырья.

К слову, агентство Reuters считает, что доходы Российской Федерации от продажи газа странам Европы в 2023 году могут рухнуть в два раза. При этом отмечается, что в течение прошлого года доля РФ на газовом рынке Европы сократилась до 7,5%, хотя еще в 2021 году она была не менее 40%.