РФ у разбитого корыта: Китай вместо "Силы Сибири-2" построит газопровод из Туркмении, — СМИ

В новом газовом контракте с Китаем очень нуждается российский монополист "Газпром", который из-за санкций остался без европейского рынка и потерял больше половины экспорта в 2022 году.

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План президента России Владимира Путина по строительству дополнительного газопровода "Сила Сибири-2" для дополнительных поставок сырья в Китай, кажется, провалился. Все потому, что власти Китая склоняются к решению построить новый газопровод из Туркмении, пишет 25 мая агентство Reuters.

Сообщается, что официальный Пекин практически согласился на реализацию проекта "Линия D", по которому из Туркменистана будет импортироваться 30 млрд кубометров газа ежегодно.

Более того, по информации журналистов, китайская государственная нефтегазовая корпорация CNPC с прошлой неделе начала разрабатывать технико-экономическое обоснование 200-километрового интерконнектора от границы провинции Синьцзян с Киргизией до китайского города Уцзи в качестве первого пункта приема.

Отмечается, что в 2022 году по трем действующим трубопроводам Китай импортировал из Туркмении 35 млрд кубометров газа, заплатив за него $10,3 млрд. Российские поставки по запущенной в 2019 году "Силе Сибири" составили 16 млрд кубов, а их стоимость оказалась в 2,5 раза ниже — около $4 млрд.

Что такое "Сила Сибири-2"

Еще в сентябре прошлого года Владимир Путин убеждал, что Россия и Китай согласовали все вопросы строительства новой магистрали "Сила Сибири-2". Он даже озвучил, что Россия планировать продавать своему стратегическому партнеру до 50 млрд кубометров газа в год.

Магистраль собирались строить от Ямальского центра газодобычи. Трассу будущего газопровода хотели проложить от Бованенковской группы через Обскую губу в Новый Уренгой, а также через Красноярский край и Иркутскую область в Монголию.

Как работает "Сила Сибири"

"Сила Сибири" — российский магистральный газопровод для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Это совместный проект российского газового монополиста "Газпрома" и китайской компании CNPC.

Газопровод открыли 2 декабря 2019 года. Стоимость проекта изначально оценивали в 800 млрд руб., но позже пересмотрели до 1,1 трлн руб.

Напомним, в 2022 году Европа и страны "Большой семерки" ограничили поставки нефти и газа из России. Поэтому в РФ уже в 2023 году нефтегазовые доходы сократились на 52%. По информации Министерство финансов России, за период с января по апрель бюджет РФ пополнился на 7,8 трлн рублей — это на 22% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.