Видобувати нема для кого: у Росії погіршується ситуація з видобутком газу, — росЗМІ

За інформацією журналістів, видобуток "Газпрому" продовжує залишатися диспропорційно низьким, а компанія змушена нести весь тягар регулювання російського газового балансу.

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У Росії продовжує знижуватися видобуток газу на тлі показників минулого року — у січні-квітні виробництво газу знизилося на 10% рік до року, до 235 млрд кубометрів, у квітні — на 10,3%, до 55 млрд кубометрів. Про це пише російське видання "Коммерсант".

Так, "Газпром" знизив видобуток за чотири місяці практично на чверть через зниження експорту до Євросоюзу, а незалежні виробники видобуток, навпаки, трохи збільшили.

"Але експерти нагадують, що показники видобування газу на початку минулого року перебували на рекордних рівнях і вже найближчим часом ефект цієї високої бази почне сходити нанівець", — повідомляють журналісти.

За інформацією ЗМІ, обсяг видобутку "інших надрокористувачів", що практично повністю відображає виробничі показники "Газпрому", у квітні впав на 20%, до 34 млрд кубометрів, у січні-квітні — на 18,24%, до 150,9 млрд кубометрів. дані з урахуванням газу, спаленого у смолоскипах).

"Видобуток "Газпрому" продовжує залишатися диспропорційно низьким, а компанія змушена нести весь тягар регулювання російського газового балансу, консервуючи свердловини на своїх родовищах в умовах різкого скорочення експортного попиту на російський газ у Європі", — сказав Віталій Єрмаков із НДУ ВШЕ.

"Газпром нафта" знизила виробництво газу до 2,34 млрд кубометрів, що на 18% менше, ніж роком раніше. У січні-квітні видобуток компанії опустився на 18,4%, до 9,4 млрд кубометрів.

Підтримує тренди та "НОВАТЕК". Хоча у квітні компанія збільшила видобуток на 1,6%, до 6,8 млрд кубометрів газу (проти 6% рік до року у березні), за перші чотири місяці 2023 року видобуток залишився приблизно на рівні минулого року — 27 млрд кубометрів.

Скорочення видобутку торкнулася і "Ямал СПГ", слабка динаміка також на "Яргео" та "Юрхарівнафтогазі".

Нагадаємо, 25 травня стало відомо, що Пекін, швидше за все, відмовить Росії у підтримці будівництва додаткового газопроводу "Сила Сибіру-2 ". У новому газовому контракті з КНР дуже зацікавлений саме "Газпром", оскільки компанія після вторгнення ЗС РФ до України опинилася під міжнародними санкціями і втратила європейський ринок для збуту сировини.

До речі, агентство Reuters вважає, що доходи Російської Федерації від продажу газу країнам Європи в 2023 році можуть впасти вдвічі. При цьому наголошується, що протягом минулого року частка РФ на газовому ринку Європи скоротилася до 7,5%, хоча ще 2021 року вона була не менш як 40%.