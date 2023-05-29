Украина и Польша построят новый газопровод: детали

Новый долгосрочный проект между странами позволит увеличить мощности транспортировки газа из Польши до 8,7 млн куб. метров.

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ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) и оператор польской газотранспортной системы (ГТС) компания Gaz System хотят построить газопровод и газоизмерительную станцию со стороны Gaz System, а также реконструировать компрессорную станцию со стороны ОГТСУ. Об этом говорится в сообщении украинского оператора.

Отмечается, что еще в 2021 году операторы ГТС Украины и Польши провели оценку рыночного спроса, продемонстрировавшую заинтересованность участников рынка в мощности размером в 8,7 млн куб. м для транспортировки газа в украинском направлении.

Соглашение о реализации проекта будет достигнуто только после того, как операторы ГТС получат положительный результат Фото: Оператор ГТС Украины

"По результатам оценки спроса операторы разработали проект для увеличения мощности. Следующий этап — бронирование на аукционах объединенной новой (увеличенной) мощности на период с 1 октября 2030 года по 30 сентября 2045 года. Аукционы состоятся 3 июля 2023 года на платформе GSA. Следующий шаг реализации проекта — экономический тест по результатам аукционов", — говорится в сообщении.

Соглашение о реализации проекта будет достигнуто только после того, как операторы ГТС получат положительный результат. После этого начнутся работы в соответствии с утвержденным планом-графиком.

Отметим, что сейчас протяженность магистральных газопроводов сети "Оператора ГТС Украины" составляет 33,08 тыс. км, пропускная способность — 281 млрд куб. м/год газа на входе и 146 млрд куб. м на выходе.

В Европе рекордно дешевеет газ

Базовые фьючерсы на TFT в Нидерландах снижаются восьмую неделю кряду, показатели уже опустились ниже 25 евро за мегаватт-час (около 280 долларов за тысячу кубометров).

Тем временем, как считают аналитики, цены на газ летом 2023 года могут снижаться до уровня ниже нуля.

"Некоторые региональные газовые рынки в Европе могут стать отрицательными. Уже сейчас газовые хранилища в Европе заполнены в среднем на 66%. Обычно за зиму запасы исчерпываются, затем их постепенно восстанавливают до начала отопительного сезона. Но в этом году хранилища могут быть полностью заполнены уже в августе", — сказал вице-президент по торговле газом и оптимизации в крупнейшей нефтяной компании Equinor ASА Педер Бьорланд.

Ранее Фокус рассказывал, почему Украина уже в 2023 году откажется от импортного газа и как страна будет проходить очередной отопительный сезон в условиях войны.