Уже деградує: у ЄС оцінили, як санкції впливають на економіку РФ

У Європейській комісії вважають, що обмеження серйозно підірвали промисловий і технологічний потенціал Росії.

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Санкції Європейського Союзу вже завдали вагомої шкоди економіці Росії, але з часом ефект від обмежень буде тільки наростати. Це матиме більш довгостроковий вплив на економіку країни-агресора, повідомляє інформаційне агентство Bloomberg.

Зазначається, що за оцінкою Європейської комісії, завдяки санкціям імпорт із Росії скоротився, приблизно, на 91 млрд. євро, а й експорт із ЄС на 48 млрд. євро.

"Санкції значно підірвали промисловий і технологічний потенціал Росії. Ці ефекти з часом посилюватимуться, оскільки заходи мають структурний, довгостроковий вплив на бюджет Росії, фінансові ринки, іноземні інвестиції та її промислову й технологічну базу", — йдеться в матеріалі.

Під санкціями Євросоюзу зараз перебувають майже 1500 осіб і 250 організацій. Деякі обмеження були введені ще після анексії Росією українського Криму 2014 року.

Експорт ЄС до Росії та імпорт з Росії впали більш ніж на 50% порівняно з 2021 роком. Це призвело до того, що технологічно залежні обробні галузі скоротилися особливо швидко, причому високотехнологічне виробництво в РФ фіксує 13% щорічних збитків.

Однак Москві вдалося накопичити деякі матеріали, а також отримати деякі заборонені товари та інші замінні технології з третіх країн, включно з Китаєм, Казахстаном, Туреччиною та Об'єднаними Арабськими Еміратами.

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У період із січня по червень 2023 року Росії вдалося заробити на своїх енергоносіях 37,4 мільярда доларів. Це на 47% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

При цьому дефіцит російського бюджету за перші п'ять місяців цього року становить 42 мільярди доларів, що вже на 17% вище плану на весь рік. Доходи нафтогазового бюджету в червні знизилися на 7,4% порівняно з травнем. Причина: зниження надходжень від податку на видобуток корисних копалин на нафту і газ та експортного мита на природний.

Нагадаємо, посли Європейського Союзу наприкінці червня погодили новий одинадцятий пакет санкцій проти Російської Федерації. Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії, у Twitter зазначила, що буде посилено експортні обмеження, націлені на організації, які підтримують Кремль.