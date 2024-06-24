У ЄС погодили 14 пакет санкцій проти РФ: у яких нових напрямках збідніє Кремль, деталі

Під обмеження Євросоюзу потрапить 61 компанія з Туреччини, Китаю, ОАЕ та інших країн, які допомагають РФ купувати товари, необхідні для ведення бойових дій. Крім того, будуть "полювати" на "тіньовий флот", який вивозить російський газ.

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Країни-члени Європейського Союзу узгодили 14 пакет санкцій, які накладуть на РФ за вторгнення в Україну. Головна мета обмежень — зменшити фінансові можливості Кремля вести агресивну війну. З цією метою забороняється перепродаж російського скрапленого газу (СПГ). Крім того, припиняють певні види фінансових операцій та посилено стежитимуть за пропагандою РФ у Європі. Про деталі санкцій на РФ розповіли на порталі Європейського Союзу.

Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель наголосив, що європейські партнери України зосередились на тому, як РФ обходить санкції. Тому у новому пакеті — заходи, які зменшать ці можливості. Одне з питань, щодо якого точились дискусії, але врешті дійшли згоди — експорт скрапленого газу. Порти ЄС використовувались для того, щоб перепродавати російський газ у треті країни, але відтепер це стане неможливим, ідеться на порталі Євросоюзу.

14 пакет санкцій ЄС — перелік:

обмежать реекспорт СПГ через Євросоюз, але все ще залишають імпорт;

заборонено продавати технології, які дають можливість РФ добудовувати термінали Arctic LNG 2 і Murmansk LNG;

заборонено продавати росіянам гелій, марганцеві руди, деякі види пластмас, рідкоземельні елементи, радіокомпоненти тощо — те, що підсилює військово-промисловий комплекс країни-агресора;

заборонено використовувати російську систему проведення платежів, яка виникає на заміну SWIFT, відключеного у 2022 році. У РФ створили власну "Систему передачі фінансових повідомлень" (SPFS) — нею користуватись не можна;

компаніям з ЄС заборонено мати бізнес-контакти з партнерами, які використовують SPFS;

заборонено співпрацювати з банками та криптобіржами, які залучені для фінансування оборонно-промислового комплексу РФ;

заборонено приймати гроші від РФ низці установ та організацій у ЄС — політичним партіям, фондам, аналітичним центрам, медіа тощо;

накладаються персональні санкції на 116 російських фізичних та юридичних осіб.

У повідомленні на порталі ЄС описують деякі деталі нових санкцій, які стосуються транспорту. Серед іншого, під обмеження потрапляє так званий "тіньовий флот": 27 танкерів, які РФ використовує для "перевалки" у європейських портах. Крім того, заборонять нерегулярні польоти, якщо вони пов'язані з Росією, та вантажні перевезення, якщо їх проводять компанії, які більш як на чверть належать росіянам.

Також ЄС накладає обмеження на діяльність 61 компанії з Туреччини, Китаю, Казахстану, Киргизстану, Об'єднаних Арабських Еміратів за співпрацю з РФ.

Зазначимо, раніше Фокус розповідав, що 14 пакет санкцій не могли накласти через незгоду Німеччини. Німецьких урядовців турбував саме СПГ і обмеження, які накладались на компанії за співпрацю з РФ. Особливо побоювались щодо діяльності SEFE GmbH (колишня частина "Газпрому"): ця компанія досі виконує раніше укладені контракти й торгує газом з Ямалу, написали журналісти.

Нагадуємо, міністр енергетики України Герман Галущенко розповів, як ЄС буде обходитись без російського газу, починаючи з 2025 року, коли закінчиться попередній контракт на транзит.