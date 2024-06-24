В ЕС согласовали 14 пакет санкций против РФ: в каких новых направлениях обеднеет Кремль, детали

Под ограничения Евросоюза попадет 61 компания из Турции, Китая, ОАЭ и других стран, которые помогают РФ покупать товары, необходимые для ведения боевых действий. Кроме того, будут "охотиться" на "теневой флот", который вывозит российский газ.

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Страны-члены Европейского Союза согласовали 14 пакет санкций, которые наложат на РФ за вторжение в Украину. Главная цель ограничений — уменьшить финансовые возможности Кремля вести агрессивную войну. С этой целью запрещается перепродажа российского сжиженного газа (СПГ). Кроме того, прекращают определенные виды финансовых операций и усиленно будут следить за пропагандой РФ в Европе. О деталях санкций на РФ рассказали на портале Европейского Союза.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель отметил, что европейские партнеры Украины сосредоточились на том, как РФ обходит санкции. Поэтому в новом пакете — меры, которые уменьшат эти возможности. Один из вопросов, по которому велись дискуссии, но в итоге пришли к согласию — экспорт сжиженного газа. Порты ЕС использовались для того, чтобы перепродавать российский газ в третьи страны, но отныне это станет невозможным, говорится на портале Евросоюза.

14 пакет санкций ЕС — перечень:

ограничат реэкспорт СПГ через Евросоюз, но все еще оставляют импорт;

запрещено продавать технологии, которые дают возможность РФ достраивать терминалы Arctic LNG 2 и Murmansk LNG;

запрещено продавать россиянам гелий, марганцевые руды, некоторые виды пластмасс, редкоземельные элементы, радиокомпоненты и т.д. — то, что усиливает военно-промышленный комплекс страны-агрессора;

запрещено использовать российскую систему проведения платежей, которая возникает на замену SWIFT, отключенного в 2022 году. В РФ создали собственную "Систему передачи финансовых сообщений" (SPFS) — ею пользоваться нельзя;

компаниям из ЕС запрещено иметь бизнес-контакты с партнерами, которые используют SPFS;

запрещено сотрудничать с банками и криптобиржами, которые привлечены для финансирования оборонно-промышленного комплекса РФ;

запрещено принимать деньги от РФ ряду учреждений и организаций в ЕС — политическим партиям, фондам, аналитическим центрам, медиа и тому подобное;

накладываются персональные санкции на 116 российских физических и юридических лиц.

В сообщении на портале ЕС описывают некоторые детали новых санкций, которые касаются транспорта. Среди прочего, под ограничения попадает так называемый "теневой флот": 27 танкеров, используемых РФ для "перевалки" в европейских портах. Кроме того, запретят нерегулярные полеты, если они связаны с Россией, и грузовые перевозки, если их проводят компании, которые более чем на четверть принадлежат россиянам.

Также ЕС накладывает ограничения на деятельность 61 компании из Турции, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Объединенных Арабских Эмиратов за сотрудничество с РФ.

Отметим, ранее Фокус рассказывал, что 14 пакет санкций не могли наложить из-за несогласия Германии. Немецких чиновников беспокоил именно СПГ и ограничения, которые накладывались на компании за сотрудничество с РФ. Особенно опасались относительно деятельности SEFE GmbH (бывшая часть "Газпрома"). Эта компания до сих пор выполняет ранее заключенные контракты и торгует газом с Ямала, писали журналисты.

Напоминаем, министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, как ЕС будет обходиться без российского газа, начиная с 2025 года, когда закончится предыдущий контракт на транзит.