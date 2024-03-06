Транзита больше не будет: в Минэнерго объяснили, как ЕС обойтись без российского газа

По словам министра энергетики Германа Галущенко, европейским странам было бы лучше самостоятельно хранить газ в Украине, нежели платить за транзит "голубого топлива" из РФ.

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В Министерстве энергетики считают, что Украина вправе полностью отказаться от транзита российского газа через свою территорию в страны Европейского Союза, поскольку больше не стоит вопрос о надежности поставок. Об этом министр энергетики Герман Галущенко 5 марта сказал агентству Bloomberg.

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"Мы готовы это остановить. Если кто-то сказал, что это критический вопрос для выживания зимой, что это вопрос надежности поставок, это одна ситуация. Но я не вижу такой ситуации", — сказа Галущенко.

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Отмечается, что Европейский Союз, как и Украина, не хотят пересматривать действующий до 31 декабря 2024 года газовый договор с Москвой. Хотя премьер-министр Денис Шмыгаль 4 марта сказал, что страна может продлить транзит через свою газотранспортную систему (ГТС) при инициативе со стороны стран Европейского Союза.

Но министр энергетики, похоже, считает такой вариант невозможным.

"Я не вижу такой возможности. На столе нет никаких возможных решений", — подчеркнул он.

Вместо того чтобы тратить деньги на российский газ, Галущенко предложил европейским странам хранить топливо в украинских газовых резервуарах. По словам чиновника, Украина может хранить 15 миллиардов кубометров газа, тогда как транзит газа из РФ через Украину в 2023 году составил 14 миллиардов кубических метров.

"Я думаю, это справедливо. Не говорите, что мы не можем жить без российского газа", — добавил министр энергетики Герман Галущенко.

Больше денег за нефть и газ: как Россия зарабатывает, продавая свои нефтепродукты в условиях санкций

Европейский Союз запретил большую часть морского импорта нефти и нефтепродуктов из России, а страны "Большой семерки" запретили покупать "черное золото" у РФ, если стоимость превышает 60 долларов за баррель.

Но несмотря на санкции Запада, доходы России от продажи нефти и газа в феврале 2024 года подскочили более чем на 80% по сравнению с показателями за февраль 2023-го. Так, РФ заработала более 10 миллиардов долларов.

Сообщается, что поступления в бюджет РФ от налогов за продажу нефти и газа в прошлом месяце составили 945,6 млрд рублей.

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Напомним, 21 февраля пресс-служба Министерства энергетики сообщила, что в Украине собираются повторно протестировать газотранспортную систему, чтобы подтвердить готовность инфраструктуры к остановке транзита российского газа. Напомним также, что 5 марта руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок объяснил Фокусу, почему ЕС не может разорвать экономические отношения с РФ.