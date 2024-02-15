Конец российскому господству: в ЕС решили окончательно избавиться от газа из РФ
По словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, страны ЕС, которые пользовались российским газом, поступающим транзитом, смогут найти альтернативные источники поставок.
Контракт на транзит российского газа через Украину завершится в конце 2024 года, тем временем европейские страны подыщут альтернативу, чтобы больше не потреблять ресурс из РФ. Об этом сообщает Reuters.Важно
Так, по словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, в Евросоюзе считают, что продлевать трехстороннее соглашение о транзите российского газа через Украину не нужно. Сам договор действует до декабря 2024 года.
Она объяснила, что страны, которые получали газ этим транзитным маршрутом, среди которых Австрия, Италия и Словакия, смогут найти альтернативные источники поставок.
"Исходя из нашей предыдущей аналитики, есть альтернативные решения для поставки этим странам, которые все еще получают часть газа через украинский маршрут", – сказала она.
По ее данным, общий объем импорта российского газа по итогам 2023 года составляет почти 40 миллиардов кубометров, что около пополам состоит из трубопроводного и сжиженного газа. Это половина объема, который ЕС импортировал в прошлом году — тогда было импортировано 80 миллиардов кубометров.
Транзит российского газа через Украину: что известно
Согласно условиям пятилетнего контракта российский "Газпром" обязался 225 миллиардов кубометров газа, в том числе 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов кубометров каждый следующий год.
Но в 2022 году Украина остановила транзит газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка", поскольку объект оккупировали ВС РФ. Перевести объемы на ГИС "Суджа" Россия наотрез отказалась, и остановила после транзит газа через Польшу по трубопроводу Ямал–Европа.
В то же время глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев 27 октября 2023 года объяснил, что компания не отказалась от транзита российского газа после полномасштабного вторжения России в Украину, "чтобы поддержать европейских страны, особенно те, у которых нет выходов к морю". А 22 сентября в "Нафтогазе" заявили, что не будут продлевать контракт на транзит российского газа по территории Украины.Важно
Напомним также, что 12 февраля 2024 года появилась информация, что в Австрии могут досрочно расторгнуть контракт с "Газпромом" и прекратить импорт российского газа.