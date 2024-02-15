Конец российскому господству: в ЕС решили окончательно избавиться от газа из РФ

По словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, страны ЕС, которые пользовались российским газом, поступающим транзитом, смогут найти альтернативные источники поставок.

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Контракт на транзит российского газа через Украину завершится в конце 2024 года, тем временем европейские страны подыщут альтернативу, чтобы больше не потреблять ресурс из РФ. Об этом сообщает Reuters.

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Так, по словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, в Евросоюзе считают, что продлевать трехстороннее соглашение о транзите российского газа через Украину не нужно. Сам договор действует до декабря 2024 года.

Она объяснила, что страны, которые получали газ этим транзитным маршрутом, среди которых Австрия, Италия и Словакия, смогут найти альтернативные источники поставок.

"Исходя из нашей предыдущей аналитики, есть альтернативные решения для поставки этим странам, которые все еще получают часть газа через украинский маршрут", – сказала она.

По ее данным, общий объем импорта российского газа по итогам 2023 года составляет почти 40 миллиардов кубометров, что около пополам состоит из трубопроводного и сжиженного газа. Это половина объема, который ЕС импортировал в прошлом году — тогда было импортировано 80 миллиардов кубометров.

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Согласно условиям пятилетнего контракта российский "Газпром" обязался 225 миллиардов кубометров газа, в том числе 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов кубометров каждый следующий год.

Но в 2022 году Украина остановила транзит газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка", поскольку объект оккупировали ВС РФ. Перевести объемы на ГИС "Суджа" Россия наотрез отказалась, и остановила после транзит газа через Польшу по трубопроводу Ямал–Европа.

В то же время глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев 27 октября 2023 года объяснил, что компания не отказалась от транзита российского газа после полномасштабного вторжения России в Украину, "чтобы поддержать европейских страны, особенно те, у которых нет выходов к морю". А 22 сентября в "Нафтогазе" заявили, что не будут продлевать контракт на транзит российского газа по территории Украины.

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Напомним также, что 12 февраля 2024 года появилась информация, что в Австрии могут досрочно расторгнуть контракт с "Газпромом" и прекратить импорт российского газа.