Кінець російському пануванню: в ЄС вирішили остаточно позбутися газу з РФ

За словами єврокомісара з енергетики Кадрі Сімсон, країни ЄС, які користувалися російським газом, що надходить транзитом, зможуть знайти альтернативні джерела постачання.

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Контракт на транзит російського газу через Україну завершиться наприкінці 2024 року, тим часом європейські країни підшукають альтернативу, щоб більше не споживати ресурс із РФ. Про це повідомляє Reuters.

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Так, за словами єврокомісара з енергетики Кадрі Сімсон, у Євросоюзі вважають, що продовжувати тристоронню угоду про транзит російського газу через Україну не потрібно. Сам договір діє до грудня 2024 року.

Вона пояснила, що країни, які отримували газ цим транзитним маршрутом, серед яких Австрія, Італія та Словаччина, зможуть знайти альтернативні джерела постачання.

"Виходячи з нашої попередньої аналітики, є альтернативні рішення для постачання цим країнам, які все ще отримують частину газу через український маршрут", — сказала вона.

За її даними, загальний обсяг імпорту російського газу за підсумками 2023 року становить майже 40 мільярдів кубометрів, що майже навпіл складається з трубопровідного та скрапленого газу. Це половина обсягу, який ЄС імпортував минулого року — тоді було імпортовано 80 мільярдів кубометрів.

Транзит російського газу через Україну: що відомо

Згідно з умовами п'ятирічного контракту, російський "Газпром" зобов'язався 225 мільярдів кубометрів газу, зокрема 65 мільярдів кубометрів 2020 року і по 40 мільярдів кубометрів кожного наступного року.

Але 2022 року Україна зупинила транзит газу через газовимірювальну станцію "Сохранівка", оскільки об'єкт окупували ЗС РФ. Перевести обсяги на ГВС "Суджа" Росія навідріз відмовилася, і зупинила після цього транзит газу через Польщу трубопроводом Ямал-Європа.

Водночас очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов 27 жовтня 2023 року пояснив, що компанія не відмовилася від транзиту російського газу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, "щоб підтримати європейські країни, особливо ті, у яких немає виходів до моря". А 22 вересня в "Нафтогазі" заявили, що не будуть продовжувати контракт на транзит російського газу територією України.

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Нагадаємо також, що 12 лютого 2024 року з'явилася інформація, що в Австрії можуть достроково розірвати контракт із "Газпромом" і припинити імпорт російського газу.