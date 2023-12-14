"Отримує гроші за транзит": Україна споживає російський газ, — Путін (відео)

За словами російського президента, газова мережа України влаштована таким чином, що коли паливо туди потрапляє, воно одразу розходиться територією країни.

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Президент Росії Володимир Путін заявив під час "Прямої лінії" 14 грудня, що Україна продовжує споживати російський газ і отримує гроші за його транзит. Про це стало відомо під час трансляції заходу.

"Україна отримує гроші за транзит. І як там влаштована газова мережа? Щойно газ увійшов на територію України — він розходиться територією України", — сказав Путін.

Російський лідер підкреслив, що постачання енергоресурсів до європейських країн буде продовжено, включно з транзитом через Україну, оскільки для Росії важливо зберегти доходи, що надходять від країн Євросоюзу.

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Він також відзначив надійність "Газпрому" як партнера, який "завжди виконував і продовжує виконувати свої зобов'язання". Путін вказав, що нестача газу в Європі спричинена власними рішеннями країни, і це — "їхні власні проблеми".

Що ще сказав Путін

Під час "Прямої лінії" президент РФ Володимир Путін зробив низку заяв, які стосувалися України.

Зокрема, глава Кремля заявив, що, цілі так званої "спеціальної військової операції" не змінилися в Україні.

Також він заявив, що конфлікт між Росією та Україною розпочався 2014 року через те, що "американські дружки" не дозволили встановити дружні відносини з Києвом.

Крім того, Путін сказав, що в Росії не планують проводити другу хвилю мобілізації. За його словами, у межах часткової мобілізації в армію було призвано 300 тисяч осіб.