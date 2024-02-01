План на троих: кто поможет Украине транспортировать больше европейского газа в обход РФ

Увеличить мощности ГТС Румынии, Украины и Молдовы решили после того, как оценили рыночный спрос. Оказалось, что максимальная гарантированная мощность по транспортировке газа в направлении из Молдовы в Украину составляет около 21 миллиона кубометров в сутки.

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Операторы газотранспортных систем Украины, Румынии и Молдовы работают над механизмом, который позволит расширить реверсную мощность Трансбалканского трубопровода. Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины.

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Проект создания новой, увеличенной мощности между ГТС Румынии и Украины и ГТС Молдовы и Украины базируется на оценке рыночного спроса, которую провели в 2023 году.

Так, Оператор ГТС Украины получил заявки на гарантированную мощность в направлении из Румынии в Украину на максимальном уровне спроса в 18 миллионов кубометров в сутки. А в направлении из Молдовы в Украину максимальный уровень спроса составляет почти 21 миллион кубометров в сутки.

Консультации операторов ГТС происходят также в рамках Меморандума о сотрудничестве для создания газового коридора "Юг-Север" ("Вертикальный коридор"). Украина стала участником проекта 19 января.

Как Украина может увеличить транспортировку европейского газа Фото: Оператор ГТС Украины

Благодаря реализации проекта Оператору ГТС Украины ежегодно дополнительно поставлять более 7 миллиардов кубометров "голубого топлива" через Украину из Румынии в страны Центральной Европы.

Отметим, что часть Трансбалканского газопровода, проходит через Украину, Молдову, Румынию, Болгарию и Турцию. До 2019 года по газопроводу прокачивали российский газ на Балканы. В 2019 году часть газопровода на территории Турции и Болгарии оказалась в составе газопровода Балканский поток.

Напомним, в мае прошлого года появилась информация о том, что ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) и оператор польской газотранспортной системы (ГТС) компания Gaz System построят новый газопровод и газоизмерительную станцию. Так страны хотят увеличить объемы транспортировки газа из Польши до 8,7 миллиона кубометров.

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Также напомним, что недавно министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина планирует полностью отказаться от импортного газа. Он считает, что благоприятные для этого условия могут появиться уже в 2024 году.