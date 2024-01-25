Своих запасов хватит? Когда Украина откажется от импортного газа и реально ли это

По словам министра энергетики Германа Галущенко, у Украины есть все шансы для того, чтобы не покупать газ за границей, а пользоваться только ресурсом собственной добычи.

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Украина, вероятно, уже в 2024 году сможет самостоятельно обеспечивать себя газом. Кроме того, страна планирует возобновить экспорт электроэнергии. Как заявил министр энергетики Герман Галущенко агентству Reuters, это может произойти уже весной.

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По его словам, с 2015 года наша страна не покупает газ из России, заменив поставки с помощью стран Европы. Параллельно Украина нарастила собственную добычу газа.

"Мы близки к этому (не нуждаемся в импорте газа — ред). Реально выйти на нулевой газовый баланс в этом году", — сказал глава Минэнергетики.

При этом он отметил, что в Украине резко снизился уровень потребления газа. Поэтому отказ от экспорта будет зависеть от того, как будет развиваться в дальнейшем промышленность и экономика страны.

"Сегодня есть рост производства, и потенциал для увеличения есть, и это реальный потенциал", – сказал он.

По информации Германа Галущенко добавил, в 2021 году Украина потребила около 27 миллиардов кубометров газа. Это сделало страну одним из крупнейших потребителей топлива в Европе. Но это было до полномасштабной войны с Россией.

А уже в 2022 году украинская экономика сократилась примерно на треть, поскольку промышленные предприятия сократили или вовсе приостановили свое производство из-за боевых действий. В 2023 году, как отметил министр энергетики, потребление газа составило, примерно, 19 млрд кубометров.

Импорт газа: отопительный сезон Украина проходит с помощью собственного ресурса

15 января в компании "Нафтогаз" заявили, что зима 2023-2024 стала первой, которую Украина проходит за счет газа собственной добычи. Как рассказали эксперты, запасов газа в украинских хранилищах достаточно для успешного завершения отопительного сезона.

"В целом средний уровень запасов на сегодня примерно такой, каким он был три-четыре года назад", — сказал Фокусу директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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Отметим, что Украина в прошлом году достаточно хорошо подготовилась к отопительному сезону. Успешно подготовиться к зимнему периоду Украине помогло и то, что по итогам 2023 года в стране было добыто более 1 миллиарда кубометров газа. Также напомним, что Украина присоединилась к странам, которые планируют создать газовый коридор "Юг–Север", или "Вертикальный коридор.