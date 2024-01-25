Останемся на газовом крючке: Украина может продлить транзит газа РФ в ЕС, — СМИ

В Киеве ранее обещали не продлевать соглашение с российским "Газпропом" и прекратить транзит российского газа в Европу после истечения контракта в конце 2024 года. Но премьер Словакии говорит, что существуют новые договоренности.

Related video

Украина может не остановить экспорт газа из России в Европу по своей газотранспортной системе после 31 декабря 2024 года, когда истекает срок действия транзитного контракта между Москвой и Киевом. О такой возможности заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо после встречи с украинским премьером Денисом Шмыгалем, пишет агентство Bloomberg.

Важно

Без транзита российского газа: Украине не надо подписывать договор с "Газпромом", — эксперт

"Возникла договоренность о том, что транзит российского газа через Украину, вероятно, продолжится, и это хорошая новость. То есть мы в Словакии также сможем продолжить транзит этого газа, что также пойдет на пользу Австрии и Италии", — сказал он.

В то же время в пресс-службе украинского премьер-министра опровергли слова словацкого чиновника и отметили, что позиция Украины в вопросе транзита российского газа остается неизменной.

"Позиция украинской стороны однозначная: срок транзитного контракта истекает в конце года, мы не собираемся разговаривать с россиянами и продлевать контракт. Именно это украинский премьер сказал своему словацкому коллеге", — сказано в сообщении.

Отмечается, что украинская газотранспортная система остается основным транзитным маршрута для поставок российского газа в страны Европы даже после того, как объем поставок с мая 2022 года снизился на 40% от контрактного объема.

"Существует реальный риск того, что "Газпром" сохранит поставки желающим покупателям из Европейского Союза, резервируя краткосрочные мощности в Украине — вариант, который российская компания может использовать через аукционы", — пишут журналисты.

Транзит российского газа через Украину

Пятилетний контракт на транзит российского газа через Украину, как упоминалось выше, истекает в конце 2024 года. За это время российский "Газпром" обязан прокачать 225 миллиардов кубометров газа, в том числе 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов кубометров каждый следующий год. При этом с прошлого мая Украина не производит транзит газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка", поскольку она находится под оккупацией ВС РФ. Перевести объемы на ГИС "Суджа" Россия наотрез отказалась, и остановила после транзит газа через Польшу по трубопроводу Ямал – Европа.

Как отмечал руководитель компании "Оператор ГТС" Сергей Макогон, через трубопровод в Украине ежегодно прокачивается 13 миллиардов кубометров, хотя контрактом предусмотрено 40 миллиардов кубометров.

Важно

"Чтобы не замерзли": в "Нафтогазе" объяснили, почему сохранили транзит российского газа

Ранее Фокус писал, что "Газпром" угрожал Украине санкциями. Речь идет о том, что в случае обращения "Нафтогаза Украины" в арбитражные суды по делу против российского газового монополиста "Газпрома", россияне обещают ответить санкциями против украинской компании.