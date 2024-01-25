Залишимося на газовому гачку: Україна може продовжити транзит газу РФ до ЄС, — ЗМІ

У Києві раніше обіцяли не продовжувати угоду з російським "Газпропом" і припинити транзит російського газу в Європу після закінчення контракту наприкінці 2024 року. Але прем'єр Словаччини каже, що існують нові домовленості.

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Україна може не зупинити експорт газу з Росії в Європу через свою газотранспортну систему після 31 грудня 2024 року, коли спливає термін дії транзитного контракту між Москвою і Києвом. Про таку можливість заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після зустрічі з українським прем'єром Денисом Шмигалем, пише агентство Bloomberg.

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"Виникла домовленість про те, що транзит російського газу через Україну, ймовірно, продовжиться, і це хороша новина. Тобто ми в Словаччині також зможемо продовжити транзит цього газу, що також піде на користь Австрії та Італії", — сказав він.

Водночас у пресслужбі українського прем'єр-міністра спростували слова словацького чиновника і зазначили, що позиція України в питанні транзиту російського газу залишається незмінною.

"Позиція української сторони однозначна: термін транзитного контракту закінчується наприкінці року, ми не збираємося розмовляти з росіянами і продовжувати контракт. Саме це український прем'єр сказав своєму словацькому колезі", — сказано в повідомленні.

Зазначається, що українська газотранспортна система залишається основним транзитним маршрутом для постачань російського газу до країн Європи навіть після того, як обсяг постачань із травня 2022 року знизився на 40% від контрактного обсягу.

"Існує реальний ризик того, що "Газпром" збереже постачання охочим покупцям з Європейського Союзу, резервуючи короткострокові потужності в Україні — варіант, який російська компанія може використовувати через аукціони", — пишуть журналісти.

Транзит російського газу через Україну

П'ятирічний контракт на транзит російського газу через Україну, як згадувалося вище, закінчується наприкінці 2024 року. За цей час російський "Газпром" зобов'язаний прокачати 225 мільярдів кубометрів газу, зокрема 65 мільярдів кубометрів 2020 року і по 40 мільярдів кубометрів кожного наступного року. Водночас із минулого травня Україна не здійснює транзит газу через газовимірювальну станцію "Сохранівка", оскільки вона перебуває під окупацією ЗС РФ. Перевести обсяги на ГВС "Суджа" Росія навідріз відмовилася, і зупинила після цього транзит газу через Польщу трубопроводом Ямал — Європа.

Як зазначав керівник компанії "Оператор ГТС" Сергій Макогон, через трубопровід в Україні щорічно прокачується 13 мільярдів кубометрів, хоча контрактом передбачено 40 мільярдів кубометрів.

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