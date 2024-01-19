Удар по "Газпрому": Украина поучаствует в увеличении поставок газа в ЕС без РФ

По словам министра энергетики Германа Галущенко, Украина сможет дополнительно поставлять более 7 миллиардов кубометров газа через свою территорию из Румынии в страны Центральной Европы.

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Операторы газотранспортных систем семи стран Европы, среди которых и Украина, договорились о сотрудничестве для создания газового коридора "Юг–Север", или "Вертикального коридора". Меморандум о сотрудничестве был подписан 19 января, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Как отметили в украинском ведомстве, реализация проекта позволит Оператору ГТС Украины, по предварительным оценкам, поставлять дополнительные объемы "голубого топлива".

Каким будет газовый коридор Юг–Север Фото: Оператор ГТС Украины

"Речь идет о более чем 7 миллиардов кубометров газа через Украину из Румынии в страны Центральной Европы", — сказал министр энергетики Герман Галущенко.

Газовый коридор "Юг–Север"

Идея проекта заключается в том, чтобы соединить греческие LNG-терминалы с украинскими подземными газохранилищами через Трансбалканский газопровод, который проходит через Украину, Молдову, Румынию, Болгарию и Турцию. До 2019 года газопровод использовался для поставок российского газа на Балканы

Так, Украина сможет хранить 10–15 миллиардов кубометров газа. А по имеющимся трубопроводам из Украины можно будет транспортировать газ в Словакию, Венгрию или Польшу и не бояться ограничений по пропускной способности.

Оператор ГТС Украины совместно с молдавским оператором и национальными регуляторами работает над созданием условий использования дополнительных мощностей Трансбалканского коридора объемом 6 млн куб. м в сутки уже в течение 2024 года.

"Присоединившись к Вертикальному коридору, мы сделали еще один шаг к реализации нашего плана стать газовым хабом Европы и неотъемлемой составляющей энергетической карты континента", — подчеркнул министр энергетики.

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Напомним, в мае 2023 года стало известно, что ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) и оператор польской газотранспортной системы (ГТС) компания Gaz System будут заниматься строительством нового газопровода и газоизмерительной станции. Ожидается, что этот проект позволит увеличить мощности транспортировки газа из Польши до 8,7 млн куб. метров.

Также отметим, что в Украине в 2023 году, как сообщали в "Нафтогазе",было добыто более 1 миллиарда кубометров газа.