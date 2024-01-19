Удар по "Газпрому": Україна візьме участь у збільшенні поставок газу в ЄС без РФ

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, Україна зможе додатково постачати понад 7 мільярдів кубометрів газу через свою територію з Румунії до країн Центральної Європи.

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Оператори газотранспортних систем семи країн Європи, серед яких і Україна, домовилися про співпрацю для створення газового коридору "Південь-Північ", або "Вертикального коридору". Меморандум про співпрацю було підписано 19 січня, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики.

Як зазначили в українському відомстві, реалізація проєкту дасть змогу Оператору ГТС України, за попередніми оцінками, постачати додаткові обсяги "блакитного палива".

Яким буде газовий коридор Південь-Північ Фото: Оператор ГТС України

"Йдеться про більш ніж 7 мільярдів кубометрів газу через Україну з Румунії до країн Центральної Європи", — сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

Газовий коридор "Південь-Північ"

Ідея проєкту полягає в тому, щоб з'єднати грецькі LNG-термінали з українськими підземними газосховищами через Трансбалканський газопровід, який проходить через Україну, Молдову, Румунію, Болгарію і Туреччину. До 2019 року газопровід використовувався для поставок російського газу на Балкани

Так Україна зможе зберігати 10-15 мільярдів кубометрів газу. А наявними трубопроводами з України можна буде транспортувати газ у Словаччину, Угорщину чи Польщу і не боятися обмежень щодо пропускної спроможності.

Оператор ГТС України спільно з молдовським оператором і національними регуляторами працює над створенням умов використання додаткових потужностей Трансбалканського коридору обсягом 6 млн куб. м на добу вже протягом 2024 року.

"Приєднавшись до Вертикального коридору, ми зробили ще один крок до реалізації нашого плану стати газовим хабом Європи та невід'ємною складовою енергетичної карти континенту", — наголосив міністр енергетики.

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Нагадаємо, у травні 2023 року стало відомо, що ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) та оператор польської газотранспортної системи (ГТС) компанія Gaz System займатимуться будівництвом нового газопроводу та газовимірювальної станції. Очікується, що цей проєкт дасть змогу збільшити потужності транспортування газу з Польщі до 8,7 млн куб. метрів.

Також зазначимо, що в Україні 2023 року, як повідомляли в "Нафтогазі", було видобуто понад 1 мільярд кубометрів газу.